Sotsiaaldemokraadid on hädas madala reitinguga, ent millised on need töötavaid lahendused, mis erakonna toetuse tõusule viiks? Näiteks erakonna juhtimise osas on tunamullu esimeheks kandideerinud erakonna liikmed eri meelt.

Sotside aseesimees Riina Sikkut näeb sotside madala toetuse põhjusena valitsuse vahetust.

"Eks see valitsuse vahetus, see, et populistid on valitsusest väljas, kindlasti teeb paljudele inimestele head meelt ja see kajastub ka reitingutest. Ühelt poolt põhjustab Reformierakonna reitingu tõusu ja teiselt poolt toetus väheneb erakondadel, kes valitsuses ei ole, näiteks sotsiaaldemokraadid," kommenteeris Sikkut.

Oma osa on sotside madalas reitingus Sikkuti hinnangul ka tervisekriisis.

"Tervisekriisi olukorras ongi arusaadav, et kriisijuhil tuleb lasta tegutseda ja teised teemad on võib-olla mõnevõrra vähem tähtsad," lausus Sikkut.

"On kahtlemata murettekitav, et reiting meil seal madalal püsib. Aga see on ainult meie enda teha. See, et me suudaksime inimesi kõnetada, meil oleks visioon, mida veenvalt esitada. Ega muidu seda reitingut kuidagi tõusule ei saa," lisas Sikkut.

Miks peaks sotse valima?

Küsimusele, miks peaks inimesed edasipidi sotse valima, vastas Sikkut, et ebavõrdsuse ja ebaõigluse teemad ei kao ühiskonnast ära. "Ma ei näe, et vajadus sihipärase ebavõrdsuse vähendamise osas kaoks ei lähemas ega pikemas tulevikus," sõnas Sikkut.

Samuti on sotsidel tema sõnul oluline roll liberaalse demokraatia ja õigusriigi eest seismisel.

Kevadel toimuval üldkogul seisab Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnal ees ka juhtkonna valimine. Sikkuti sõnul juhi vahetus olulist pööret reitingus ei too. "Nii nagu ka eelmise juhi vahetuse ajal oli näha. Tegelikult see ei kajastu meie toetuses. On rohkem muutust vaja kui lihtsalt juhi vahetus," lausus Sikkut.

Juhi vahetusest olulisemaks pidas Sikkut erakonnale oluliste teemade määratlemist.

Erakonna juht ei soovi sõna võtta

Erakonna esimees Indrek Saar keeldus ERR-ile madala toetuse kohta kommentaari andmast, öeldes, et reitinguid kommenteerib erakonna peasekretär Rannar Vassiljev.

Peasekretär lükkas samuti süü loodud valitsusele. "Valitsuse vahetusega koondub tähelepanu neile, kes valitsuse moodustavad ja neile, kes valitsusest välja kukuvad. Ka seekordne võimuvahetus ei olnud erand. Sealt tasub ka viimaste nädalate reitingute muutuste peamiseid põhjuseid otsida," kommenteeris Vassiljev.

Vassiljev peab sotside tugevuseks aga tänase Eesti kõige suuremate probleemide lahendamist.

"Tänane Eesti olukord vajab kõige enam keskendumist kahele teemale. Kuidas seljatada tervisekriis ja tagada, et kriisi tulemusel ebavõrdsus ei suureneks, et kõige nõrgemad kriisis kõige enam ei kannataks. Kumbki neist pole valitsust juhtiva Reformierakonna tugevus, küll aga sotside. Neil teemadel peame valitsusele appi minema, tehes seda nii, et ka avalikkus seda märkab," ütles Vassiljev.

Vassiljevi sõnul ei ole see vaid erakonna esimehe ülesanne, vaid kõigi sotsiaaldemokraatide, kes igapäeaselt poliitikaga tegelevad. "Sellest me lähtume ja selles peitub ka võti reitingu tõusuks."

Läänemets: sotsid ei pea olema kõige liberaalsem erakond

Kriitilisem oli erakonna aseesimees Lauri Läänemets, kes soovib erakonnale kindla suuna leidmist ja EKRE-ga vastandumise lõpetamist.

"Sotside peamine eesmärk ei saa olla kõige liberaalsem erakond Eestis, me peame olema ikka kõige sotsiaaldemokraatlikum erakond. Teiseks ei ole Eesti probleem EKRE, kellele vastanduda, vaid sisulised põhjused, miks inimesed EKRE-t valima on hakanud. Lahenduse võti on sotside käes, sest ükski teine erakond ebaõiglasele turu- ja konkurentsiusule alternatiivi ei suuda ega ka taha pakkuda," rääkis Läänemets.

Läänemets tõstis üles, et Eesti ees seisvate probleemide lahendus ei ole rohkem vabadusi, vaid rohkem õiglust ja vähem ebavõrdsust. "Oleme ainuke vasakpoolne erakond ja seda tahetakse rohkem näha ning tegudes tunda," sõnas ta.

Läänemetsa sõnul on ta valmis uuesti esimeheks kandideerima. "Ma arvan, et erakond on jõudnud kriitilisse olukorda ja iga sotsist parlamendiliige peab olema sisuliselt valmis erakonnale appi tulema - ka siis kui on vaja uut ja energilist eestvedajat. Sellisel hetkel ei tohi põnevust kruttida või peitust mängida. Kui piirkondade liikmed usaldavad minu visiooni, siis ma ütlen jah," lausus Läänemets.

Nii Riina Sikkut kui ka Lauri Läänemets kandideerisid 2019. aasta juunis Indrek Saare vastu erakonna esimeheks.