USA senat otsustas Trumpi tagandamisprotsessiga edasi minna

USA senat otsustas teisipäeval jätkata endise presidendi Donald Trumpi tagandamisprotsessi, lükates tagasi kaitsjate väite, et see ei ole põhiseaduslik.

Kaitsjate väitel ei saa Trumpi üle senatis kohut mõista, kuna ta pole enam president.

Senat otsustas häältega 56-44 protsessi jätkata. 50 demokraati toetas ka kuus vabariiklast - Mitt Romney, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Ben Sasse ja Pat Toomey.

Utah' senaator Romney nimetas kongressi ründamist häbiväärseks ja hukkamõistetavaks. "Olen endiselt kindel enamiku uurijate seas valitseva arvamusega, et on põhiseaduslik pidada kohut ametniku üle pärast tema lahkumist ametikohalt. Praeguse juhtumi puhul esitati süüdistus enne ametiaja lõppu. Se on minu arvates oluline ja õigusemõistmine jätkub," sõnas ta.

Louisiana senaator Cassidy ütles, et muutis meelt ja hääletas protsessi poolt. Tema sõnul kuulis ta häid põhjendusi.

Cassidy sõnul on ta kogu aeg öelnud, et kuulab erapooletult mõlema poole seisukohti.

Mõned vabariiklased aga rõhutasid, et tagandamisprotsess ei aita rahval toibuda traumeerinud sündmustest.

Vabariiklane Marco Rubio nimetas pärast hääletust tagandamisprotsessi absurdseks.

Senaator John Cornyn aga kritiseeris endise presidendi kaitsemeeskonda. "Olen näinud palju advokaate ja palju argumente ja see ei olnud parimaid asju, mida ma näinud olen," sõnas ta.

Kaitsja: demokraate õhutab viha Trumpi vastu

Endise presidendi tagandamisprotsess on põhiseadusvastane ja "rebib selle riigi lõhki", ütles teisipäeval senatis üks tema kaitsjatest David Schoen.

Advokaat märkis, et protsess jätab USA "palju lõhestatumaks ja meie staatus kogu maailmas saab rängalt viga".

Schoeni sõnul õhutab demokraate viha Trumpi vastu ja kartus, et nad kaotavad võimu. Ta lisas, et USA-le halba soovivad riigid jälgivad toimuvat kahjurõõmuga.

Juhtiv süüdistaja: Trumpi juhtum põhineb külmadel, kaalukatel faktidel

Tagandamisprotsessi süüdistusmeeskonna juht ütles teisipäeval, et juhtum põhineb külmadel, kaalukatel tõsiasjadel, mille kohaselt õhutas Trump 6. jaanuaril vägivalda.

Esindajatekoja tagandamisjuht Jamie Raskin Marylandist lausus senaatoritele, et ei kavatse neid pikkade akadeemiliste kõnedega tüüdata, öeldes: "Te ei pea kuulma minult laiendatud loenguid, sest meie kohtuasi põhineb külmadel, kaalukatel faktidel."

Raskin kirjeldas ka enda kogetut. Tema sõnul viibis ta 6. jaanuaril kongressihoones koos oma lähedastega - päev pärast oma poja matuseid.

Raskini tütar ja väimees viibisid tema kabinetis ning peitsid end rünnaku ajal laua alla, kust nad saatsid sõnumid, kartes, et need jäävad nende viimasteks läkitusteks.

Asi jätkub kolmapäeval

Trump on esimene president USA ajaloos, kes on pidanud silmitsi seisma kahe tagandamisprotsessiga. 2020. aastal mõistis tollane vabariiklaste enamusega senat ta õigeks.

Trump on ka esimene, kelle üle mõistetakse ametisüüdistuse alusel kohut pärast ametist lahkumist. Teda süüdistatakse mässule õhutamises 6. jaanuaril, kui presidendi pooldajad jooksid tormi Kapitooliumile.

Kohtuprotsessi põhiosa algab kolmapäeval, kusjuures mõlemal poolel on suuliste argumentide esitamiseks aega 16 tundi.