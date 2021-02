Analüütik Hiina uusaasta üritusest: Peking loodab draakonite abil mõjujõudu suurendada

12. korda Tallinnas tähistatav Hiina uusaasta on võitnud paljude linlaste südamed, ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev "Aktuaalsele kaamerale".

Et Vabaduse väljakule ei koguneks liiga palju inimesi, laiendati pidustusi tänavu ka lauluväljakule.

"Linn on otsustanud, et keerulisel ajal inimesed vajavad ikka moraalset tuge, head tuju ja niimoodi me otsustasime," ütles abilinnapea.

Koostöös Pekingi kultuuribürooga pandigi lauluväljakul tantsima draakon. Pehme jõud, mida hõljuv draakon esindab, mängib Hiina välispoliitikas tähtsat rolli.

"Eks nad loomulikult loodavad läbi nende draakonite, kung-fu pandade või mis iganes Pekingist tuleb, et eestlased ja teised inimesed läänemaailmas hakkaksid neid rohkem armastama ja mõistaksid neid rohkem ja seeläbi püüavad nad oma mõjujõudu suurendada," rääkis Tartu ülikooli Aasia keskuse analüütik Urmas Hõbepappel.

Külli imetles Vabaduse väljakul püsti pandud fotonäitust Hiina arhitektuurist. "Hiina mõjuvõim pidi kasvama küll. Sellest ma olen kuulnud küll. Sellest olen ka muidugi kuulnud, et Hiina ei ole nii demokraatlik, Tiibeti ja dalai-laama asi. Aga siin pildi peal on küll väga ilus," kommenteeris ta.

Abilinnapea sõnul makstakse kõik Hiina uusaasta tähistamisega seotud Tallinna eelarvest. Hiina saatkonnalt abilinnapea sõnul raha ei võeta.

"Sel aastal on nii, et Vabaduse väljaku osa peost läheb maksma umbes 20 000 ja lauluväljaku osa umbes 40 000. /.../ Tallinna linnavalitsuse hoiak on see, et kultuur on kultuur, poliitika on poliitika. Aastatega on tekkinud traditsioon võtta vastu Tallinnas Hiina uus aasta ja me hoiame poliitika ja kultuuri lahku," ütles Belobrovtsev.

"Ilmselt ei ole ka Peking nii naiivne, et nad arvaksid, et õnnestub midagi varjata. Pigem üritavad nad seda pilti hägustada nii, et kõik ei usuks seda, mida meie ajakirjandus Tiibeti, Hongkongi või uiguuride kirjutab, vaid usuks Pekingit," rääkis Hõbepappel.