EL kehtestas Hiina ametnike vastu sanktsioonid

Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku uue nimekirja isikutest, keda karistada inimõiguste rikkumiste pärast. Nende seas on Hiina ametnikud, keda süüdistatakse uiguuri vähemuse vastu toime pandud rikkumises.

Euroopa Liidu suursaadikud on kokku pannud nimekirja 11 isikust ja üksusest, keda karistatakse reisikeeldude ja varade külmutamisega. See hõlmab ka nelja Hiina ametnikku, keda süüdistatakse Hiina uiguuri vähemuse vastu suunatud inimõiguste rikkumises.

"Euroopa Liidu 27 suursaadikut leppisid kolmapäeval kokku uute sanktsioonide kehtestamises Hiinast ja teistest riikidest pärit inimeste vastu, keda süüdistatakse inimõiguste rikkumistes," ütlesid kaks Euroopa Liidu diplomaati.

Euroopa Liidu liikmesriikide välisministrid peaksid Hiina vastased sanktsioonid ametlikult kinnitama esmaspäeval.

"Nimekirja kuuluvad ka Venemaa, Liibüa, Lõuna-Sudaani ja Põhja-Korea ametnikud," ütlesid diplomaadid.

Sanktsioonide kokkulepe Hiina suhtes sõlmiti pärast seda, kui Euroopa Liidu ametnikel keelati näha kinnipeetud uiguuri akadeemikut Ilham Tohti.

Tohti vangistati 2014. aastal. Hiina võimud süüdistasid teda separatismis. 2019. aastal pälvis Tohti EL-i inimõiguste kõrgeima auhinna ehk Sahharovi preemia.

Tegemist on esimeste EL-i sanktsioonidega Hiina vastu pärast 1989. aastat. 1989. aastal surus Pekingi valitsus vägivaldselt maha Tiananmeni väljakul toimunud Hiina tudengite meeleavalduse. Siis kehtestas EL Hiina vastu relvaembargo ja see kehtib ka tänapäeval.

Hiina on Euroopa Liidu suuruselt teine kaubanduspartner.

Peking on tagasi lükanud väited, et nad on uiguure represseerinud ja väärkohelnud.