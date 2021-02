Vabamus lõppes sõbrapäeval näitus Siberisse küüditatute elust

Väikesed detailid hakkavad elama küüditatute lugudes. Esemetes on nii isiklikku kui ka suurt ajalugu. Vanemad inimesed, kes võõrsile viidi, tundsid masendust ja lootusetust, kuid noorematel puudusid mälestused ilusast elust. Nii saab vaadelda eri põlvkondi.

Vabamu kogudest toodi välja ka Siberis tehtud fotod, nendest, kelle elu seal möödus.

Näituse kuraator Johanna Rannula ütles, et nooremad harjusid selle eluga võib-olla lihtsamini ja elasid Siberis oma tavalist lapsepõlve ja nooruspõlve. "Ja nagu nooruspõlves ikka juhtub teinekord, siis tekivad tunded ja armastused ja sõprussuhted. Need tekivad igal pool, olenemata tingimustest, oludest, raskustest. Muidugi oli ka nälga ja repressioonid kõige tõsisemas mõttes, aga see ei tähenda, et inimesed oleksid olnud seal 10 aastat täielikus masenduses," rääkis Rannula.

Vabamu, nagu kõik teised muuseumid, on saanud viiruspuhangust kõvasti räsida. Vahepeal oli maja üldse suletud ja uut hoogu on raske sisse saada. Kõik otsivad alternatiive ja nii korraldati pühapäeval sõbrapäeva üritus, et märkida menuka näituse "Siberi valge" lõppemist.

Lisaks püütakse korraldada tegevust hoopis õues. Vabariigi aastapäevaks kutsutakse kohale pritsumehed, et rahvas saaks ehitada lumelinna.