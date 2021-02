Valitsuskoalitsiooni kuuluva Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et tema hinnangul on söögikohtade kella 21-ni lahti hoidmine tänases viiruse olukorras liiga pikk aeg ning see tuleks tuua ettepoole.

"Täna me näeme, et võib olla kuni 21.00-ni ka söögikohtades. Ma arvan, et see on liiga pikk aeg. Midagi ei ole teha, aga meelelahutuses, kus on palju kontakte, seal see viirus levib ja nii me peame piirama," ütles Ratas ERR-ile.

Ratas rääkis, et nakatumiskordaja R on liikunud 1,2 juurde ning see tuleb tuua alla ühe.

"Seda saab teha peamiselt kahe piiranguga, see on meelelahutus ja see, mis on täna teadusnõukoda pannud lauale, et peale koolivaheaega võiks jätkuda vähemalt üks nädal distantsõpet. Nii, et ma arvan, et need otsused tuleb kiiresti ära teha, teadusnõukoja ettepanekuid toetada ja läbi selle me suudame selle R-i taas viia langusesse," lausus Ratas.

"Kui see R sinna jääb, siis see tähendab sulgemist kõikides kohtades. See tähendab sulgemist tervishoius, see tähendab sulgemist hariduses, majanduses ja seda me keegi ei taha," lisas Ratas veel.

Peaminister Kaja Kallas (RE) kirjutas sotsiaalmeedias, et arutelud piirangute teemal jätkuvad valitsuses neljapäeval.

"Meie ühine eesmärk on hoida tervishoiusüsteem toimivana ja majandus võimalikult lahti, kuid selleks peavad kõik inimesed võtma olukorda tõsiselt ja aitama viiruse leviku peatamisele kaasa. Ma panen teile kõigile südamele, et läheneval koolivaheajal ja Vabariigi aastapäeval püsiksite rohkem kodus ja vähendaksite teiste inimestega kokkupuuteid, peseksite käsi ja kannaksite maski, et teisi ning oma lähedasi kaitsta," kirjutas Kallas.