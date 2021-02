EMA inimravimite komitee hindamisel oleva vaktsiini nimi on COVID-19 Vaccine Janssen. See on neljas koroonavaktsiini müügiloa taotlus - praegu kehtib tingimustega müügiluba BioNTech/Pfizer, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinidele.

Janssen-Cilag International N.V. kuulub rahvusvahelise ravimi- ja tarbekaupade tootja Johnson & Johnson kontserni. See on praegu teadaolevalt ainuke koroonavaktsiini tootja, kelle puhul piisab vaid ühest vaktsiinidoosist. Eesti COVID-19 vaktsineerimise plaanis on arvestatud selle vaktsiini puhul kokku 300 000 doosiga ehk täpselt sama palju inimesi saab sellega vaktsineerida.

Johnson & Johnson on varem teatanud, et nende tütarettevõte Jansseni arendatud COVID-19 vaktsiini tõhusus on kliinilise uuringu kolmanda faasi esialgsetel andmetel mõõduka ja raske kuluga COVID-19 ennetamisel 66 protsenti. Tõhusust hinnati 28-ndal päeval pärast vaktsineerimist, kuid vaktsiini kaitsev toime ilmnes juba 14 päeva möödumisel.

Erinevate alauuringute lõikes oli vaktsiini tõhusus erinev, olles näiteks 72 protsenti USA-s ja 57 protsenti Lõuna-Aafrikas. COVID-19 poolt põhjustatud hospitaliseerimist ja surmasid ei esinenud vaktsiini saanute hulgas ühtegi. Jansseni vaktsiin on adenoviiruspõhine DNA-vaktsiin, mida manustatakse ühel korral ning säilitatakse -20°C juures.

"Tegemist on vaktsiiniga, mille toimemehhanism on sarnane juba tingimustega müügiloa saanud vaktsiinil COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Vaktsiin sisaldab viirusvektorit, mille DNA-sse on viidud ogavalku kodeeriv järjestus," ütles Eesti ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi.

Vaktsiini hindamisprotseduur toimub kiirendatud korras ja arvamus müügiloa kohta võidakse anda märtsi keskpaigaks.

Müügiloataotluse kiiret hindamist võimaldab EMA-s eelhindamise protseduur, mis tähendab, et osa vaktsiini kohta käivatest andmetest on läbi vaadatud juba enne ametliku müügiloataotluse esitamist.

Euroopa ravimiamet alustab nüüd täiendavate tõhusus-, ohutus- ja kvaliteediandmete ülevaatamist. Kui amet jõuab järeldusele, et vaktsiini kasulikkus kaalub üles sellega kaasnevad riskid, soovitab inimravimite komitee vaktsiinile Euroopa Komisjoni poolt tingimustega müügiloa andmist. Euroopa Komisjon teeb otsuse kas samal päeval või hiljemalt paari päeva jooksul.

Kuidas COVID-19 Vaccine Janssen töötab?

- Janssen Vaccines & Prevention B.V. koostöös arendatav adenoviiruspõhine vaktsiinikandidaat COVID-19 Vaccine Janssen on uut tüüpi vaktsiin, mis antigeeni enda asemel sisaldab üksnes antigeeni geneetilist infot – DNA-d.

- Antigeeni peab organism haigustekitaja geneetilise info põhjal ise tootma. SARS-CoV-2 viiruse välispinnal asuvad nn ogavalgu molekulid, mis aitavad viirusel peremeesrakkudesse siseneda.

- Kui inimene saab Ad26.COV2.S vaktsiini, hakkavad rakud DNA-s oleva info põhjal viiruse ogavalku tootma. Inimese organismi jaoks on see valk "võõras", algatades seeläbi immuunvastuse – viirusspetsiifiliste antikehade ja immuunrakkude T-lümfotsüütide tekke.

- Kui inimene hiljem päris viirusega kokku puutub, tunneb immuunsüsteem viiruse ära ja suudab selle kahjutustada, ilma et inimene haigestuks.