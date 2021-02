Kokku on vaktsineerimissoovist teada andnud ligikaudu 3000 Tallinna koolide töötajat, kuid see arv oleks tõenäoliselt suurem, kui riik pakuks haridustöötajatele valida, millist vaktsiini nad soovivad.

Praegu pakutakse haridustöötajatele Astra Zeneca vaktsiini, mida üle 65-aastastele aga ei soovitata, ning see on eelkõige venekeelsetes Tallinna koolides vähendanud soovijate arvu, ütles Belobrovtsev.

"Meedias on ilmunud väited, et vene koolides on neid inimesi, kes valmis end laskma vaktsineerida, palju vähem. Ühest küljest on see tõsi, teisest küljest tuleb meeles pidada, et vene koolides on töötajate keskmine vanus kõrgem ja on palju inimesi, kes selle pärast end vaktsineerida ei taha. Me teame, te koolide töötajatele pakutakse praegu just Astra Zenecat," lausus abilinnapea.

Belobrovtsev möönis, et vaktsineerida soovijate protsent võiks Tallinna haridustöötajate seas olla suurem, kuid selle protsendi tõstmiseks on vaja riigi abi.

"Meil on üleskutse riigile, eelkõige terviseametile ja sotsiaalministeeriumile, et kui saaksime pakkuda inimestele valikuvõimalust, et ei oleks ainult üks vaktsiin, siis see protsent oleks kõrgem. Oleme kogenud, et nad ei ole vaktsiini vastu ja teeksid seda, aga ei taha seda konkreetset vaktsiini," lausus Belobrovtsev.

Tallinnas tegelevad haridustöötajate vaktsineerimisega Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna keskhaigla. Hariduslike erivajadustega laste õpetajate vaktsineerimisega tegeleb Tallinna lastehaigla.