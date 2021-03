Globaalsed tarnehäired häirivad USA majanduse taastumist

USA majandus taastub ja riigis kasvab nõudlus tarbekaupade järele. Surve tarneahelatele kasvab ja tõstab kaupade hindasid, teatas The Wall Street Journal.

Tarneahelate toimimist häirivad samas mitmed häired. Teisipäeval blokeeris konteinerlaev Egiptuses Suessi kanali. Reedel toimus Jaapanis Hitachinaka autokiibitehases tulekahju.

Veebruaris põhjustas külmalaine USA-s Texase osariigis massilise elektrikatkestuse. Texases asuvad maailma suurimad naftakeemiatehased. Mitmed tehased pole endiselt taastanud tootmist.

Andmefirma IHS Markit teatas, et tegemist on kõige tõsisemate tarnehäiretega pärast uuringute alustamist 2007. aastal

USA-s on nõudlus tööstustoodangu järele kasvanud kõige kiiremini viimase seitsme aasta jooksul, kuid tehased ei suuda toorainepuuduse tõttu kasvavat nõudlust rahuldada.

Autotööstus vähendas tootmist, kuna pooljuhtide tarnimine on häiritud. Samuti on puudus mitmetest strateegiliselt olulistest toorainetest.

USA autokauplustes on juba puudu autodest, kuna tarneahelate häired on nende tootmist seganud. Seetõttu maksavad kliendid autode eest rohkem ja neil on vähem mudeleid, mille vahel valida.

USA kaubandusministeeriumi andmetel kasvasid tarbijate kulutused kaupadele juba jaanuaris ligi 10 protsenti rohkem, kui aasta varem.

"Tootjad ei suutnud nõudlusega sammu pidada, peamiselt on süüdi viivitused tarneahelates. Selle tulemusena kasvasid hinnad," ütles IHS Markiti ökonomist Chris Williamson.

"Hinnasurve on USA-s viimase nelja kuu jooksul kasvanud, kuna fiskaalsete leevenduste paketid toetasid leibkondade sissetulekuid ja ettevõtete investeeringuid," ütles Citi ökonomist Veronica Clark.

USA keskpanga sõnul on tarneraskused tõenäoliselt lühiajalised.

"Majanduskasv on veidi aeglasem ja hinnad võivad veidi tõusta. Kuid see on ajutine," ütles kolmapäeval föderaalreservi juhataja Jerome Powell.

USA-s ja Euroopas on tootjad suurenenud nõudlusele reageerinud täiendavate töötajate värbamisega. See aitab ka teenindussektori taastumist, kui sektor uuesti avatakse.

Majandusteadlaste sõnul oli Euroopas nii tugev tööstustoodangu kasv, et see tasakaalustas teenindussektori langust. Viimase kuue kuu jooksul on Euroopa majandus liikunud kahel kiirusel. Tootmine on kasvanud üha kiiremas tempos, kuid teenindussektori osakaal majanduses on langenud.

Saksamaal registreeriti tootmise suurim kasv pärast 1996. aastat. See kasvu taastumine ei pruugi püsida, kuna Saksamaa on viimastel nädalatel kehtestanud tarbijatele ja ettevõtetele uusi piiranguid. Samuti on riigi koroona vaktsineerimise tempo aeglane