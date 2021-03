Mineraalide uurimisfirma Benchmarki andmetel on liitiumi hind sel aastal Hiinas tõusnud 68 protsenti. Hiina on maailmas suurim liitiumi tarnija.

Liitiumi hinda langetas eelmistel aastatel suur investeerimislaine uutesse kaevandustesse, teatas The Wall Street Journal.

Analüütikute ja mineraalide tööstuse juhtide sõnul on koroonaviiruse epideemia aga liitumi hinda tõstnud. Valitsused tahavad taastuda koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduslangusest ja on lubanud investeerida puhta energia projektidesse. See on suurendanud samuti nõudlust elektriautode järele.

"Kogu dünaamika on täielikult muutunud. Kui kunagi peeti akutoitega sõidukeid nišitooteks, siis nüüd peetakse neid transpordi tulevikuks. See aga pakub liitiumile tulevikus kindlat ja püsivat nõudlust," ütles Euroopa suurima liitiumifirma Savannah Resourcesi tegevjuht David Archer.

Hiina elektriautode müük kasvas jaanuaris üle kolme korra.

Mõned Euroopa valitsused pakuvad elektriautode ostjatele toetusi. USA president Joe Biden on lubanud ehitada pool miljonit elektriautode laadimisjaama.

"Valitsuse stiimulid elektriautode toetuseks on suurendanud nõudlust liitiumi järele," ütles energianalüüsi firma S&P tegevjuht Scott Yarham.

Benchmarki analüütiku Caspar Rawlesi hinnangul jätkab liitumi hind tõusmist veel mitu aastat.