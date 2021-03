Kanada ettevõte Neo Performance Materials ja USA firma Energy Fuels on leidnud tõhusa viisi ohutuks haruldaste muldmetallide tootmiseks. Koostööd tehakse veel USA keemiafirmaga Chemours, teatas Financial Times.

Uraani töötlev Energy Fuels on välja töötanud meetodi haruldaste muldmetallide ohutuks tootmiseks radioaktiivsest monatsiitliivast. Enamik lääne ettevõtteid on varasemalt monatsiiti vältinud selle kõrge radioaktiivsuse tõttu.

"See on märkimisväärne samm haruldaste muldmetallide integreeritud tarneahela loomise suunas USA-s ja Euroopas," ütles Energy Fuelsi tegevjuht Mark Chalmers.

Monatsiit sisaldab umbes 50 protsendi ulatuses muldmetalle, samuti on seal 0,2-0,3 protsendi ulatuses looduslikku uraani. Monatsiidis on olemas 15 erinevat haruldast muldmetalli, kokku esineb neid looduses 17.

"Nõudlus haruldaste muldmetallide järele kasvab hoogsalt. Elektrisõidukite müük on Euroopas nüüd suurem kui Hiinas. Meie Silmeti tehas Eestis töötab ainult 75-protsendilise võimsusega ja me vajame rohkem toorainet," ütles Neo Performance Materialsi tegevjuht Constantine Karayannopoulos.

Märtsis või aprillis saadab Energy Fuels deradiseeritud haruldaste muldmetallide segakarbonaadi Eestis asuvasse Silmeti eraldusjaama.

Tegemist on ainsa muldmetallide töötlemisjaamaga Euroopas ja see kuulub Neo Performance Materialsile.

USA president Joe Biden käskis jaanuaris muldmetallide tarneahelad üle vaadata, et vähendada Hiinast sõltuvust.

Hiina kontrollib umbes 80 protsenti haruldaste muldmetallide tarnetest ja on kaalunud nende ekspordikeeldu. See on põhjustanud kartusi USA-s ja Euroopas.