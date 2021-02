Ghislaine Maxwelli advokaadi Bobbi Sternheimi sõnul kannatab tema klient eeluurimisvanglas väärkohtlemise all. Maxwelli süüdistatakse Jeffrey Epsteini abistamises alaealiste väärkohtlemisel ja valetunnistuste andmises.

"Ghislaine Maxwell on New Yorgi vanglas närbumas ja üks tema valvuritest on teda füüsiliselt väärkohelnud," teatas Sternheim.

Maxwelli hoitakse New Yorgis Brooklyni arestimajas, kus ta ootab kohtuprotsessi, teatas The Times.

"Valvurid on sadu kordi läbi otsinud tema kambrit, leidmata mingeid tõendeid salakaubaveo kohta," ütles Sternheim.

Sternheimi sõnul hoitakse Maxwelli eemal teistest kinnipeetavatest ja valvurid keskenduvad nüüd kogu oma tähelepanu ühele lugupeetud keskealisele eelvangistatud naisele.

"Pärast väärkohtlemise kohta avalduse esitamist, pidi Maxwell karistuseks duširuumis seinu puhastama," lisas Sternheim.

Ghislaine Maxwell on endine rahvusvaheliselt tuntud seltskonnategelane ja meediaärimehe Robert Maxwelli tütar.

Kohtunik Alison Nathani sõnul võib Maxwell vabastamise korral põgeneda ja ta peab jääma kinnipidamisasutusse kuni kohtuprotsessi alguseni, mis hakkab selle aasta juulis. Süüdimõistmise korral võib Maxwelli oodata kuni 35 aastat vanglakaristust.

Maxwell on kõiki tema vastu esitatud süüdistusi eitanud.

Epstein tegi enesetapu 2019. aasta augustis, kui ta ootas teises New Yorgi vanglas kohtuprotsessi algamist.