Jeffrey Epsteini oletatav kaasosaline peab edasi jääma vanglasse

Suurbritannia seltskonnategelane Maxwell pakkus kautsjoniks 28,5 miljonit dollarit, teatas The Times.

59-aastane Maxwell arreteeriti selle aasta juulis ja viidi kinnipidamiseks New Yorki.

Maxwelli arreteerimine toimus 11 kuud pärast seda, kui süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein tegi 66 aastaselt vanglas enesetapu.

Maxwelli advokaatide hinnangul on vanglas kohutavad tingimused, toimuvad intensiivsed läbiotsimised ja valvurid äratavad teda iga 15 minuti järel.

"Maxwell ja tema abikaasa Scott Borgensen on valmis uue kautsjoni nimel allkirjastama võlakirja kogu nende netovara ulatuses ja valmis on appi tulema sõbrad ja pereliikmed," teatasid Maxwelli advokaadid.

Prokuratuur väidab, et vahistamise ajal teatas Maxwell ametnikele, et ta on oma abikaasast lahutamas.

Maxwelli advokaatide sõnul arutas paar lahutust kui täiendavat abinõud, et paremini olla valmis kohtuprotsessiks.

Manhattani föderaalkohtuniku Alison Nathani sõnul kautsjonitingimused ei pruugi tagada Maxwelli osalust tulevastes kohtuprotsessides.

"Isegi kui Maxwell põgenekski Suurbritanniase või Prantsusmaale, kus tal on kodakondsused, siis mõlemad riigivõimud ei keelduks tema väljaandmisest," teatasid Maxwelli advokaadid.

Maxwelli kohtuprotsess peaks algama järgmise aasta juulis. Süüdimõistmise korral võib teda oodata kuni 35 aasta pikkune vanglakaristus.

Maxwell pole end Epsteini seksikaubanduses osalemises süüdi tunnistanud.