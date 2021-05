Epsteini valvurid tunnistasid andmete võltsimist

Vangivalvurid Tova Noel ja Michael Thomas tunnistasid, et nad valetasid tahtlikult ja teadlikult aruandes, et nad olid Epsteini enesetapu õhtul täitnud vajalikud kontrollimise nõuded, teatas New York Post.

Prokuröride sõnul valvurid magasid ja olid internetis, kuid oleksid pidanud jälgima hoopis Epsteini.

Vanglakaristusest valvurid pääsesid. Selle asemel peavad nad tegema 100 tundi üldkasulikku tööd.

Noel ja Thomas olid Epsteini kambrist ainult nelja ja poole meetri kaugusel. Nad pidid Epsteini kontrollima iga 30 minuti tagant. Selle asemel nad magasid ja ostlesid veebipoodides.

Epsteini süüdistati seksuaalkuritegudes ja alaealiste väärkohtlemises. Ta oli laia profiiliga miljardär, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega. Epsteini vangla on riigi üks turvalisemaid.

New Yorgi meditsiiniekspert leidis, et Epsteini surma põhjuseks oli enesetapp. 2019. aastal tehtud küsitlus näitas, et ainult kolmandik ameeriklastest uskus, et Epsteini surma põhjuseks oli enesetapp.