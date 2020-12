Nygardi hoitakse praegu Kanadas Winnipegi uurimiskeskuses, kohtuprotsess tema üle algab 13. jaanuaril New Yorgis. USA prokuratuur on talle esitanud üheksa süüdistust.

Nygardi kuriteod kestsid väidetavalt aastakümneid ja need toimusid Ameerika Ühendriikides, Bahama saartel ja Kanadas.

"Meil on hea meel, et Nygardi üle on alustatud õiguse mõistmist," ütles kannatanuid esindav Greg Gutzler.

Nygard ise eitab kõiki süüdistusi ja väidab, et tegemist on lihtsalt tema Bahama saartel asuva naabri kättemaksuga.

Sel aastal andsid Nygardi kohtusse veel kaks tema poega, väites et Nygardi juhendamisel vägistati neid teismelistena.

Nygard oli samuti hea tuttav Jeffrey Epsteiniga, kellele esitati vägistamissüüdistused 2018. aastal. Peale süüdimõistmist, tegi Epstein 2019. aastal vanglas enesetapu.

Peter Nygard sündis 1941. aastal Helsingis ja ta emigreerus koos vanematega 1952. aastal Kanadasse.