Nii nagu viimasel aastal tavaks, toimub Joe Bideni esimene kohtumine teiste riigipeadega videosilla vahendusel. Esmalt kohtub ta reede õhtul G7 formaadis juhtivate demokraatlike tööstusriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide juhtidega. Neile lisaks on sel korral kutsutud ka Austraalia, India ja Lõuna-Korea liidrid.

Ajale kohaselt on kohtumisel kaks põhiteemat: koroonaviiruse pandeemia ning kliimamuutused.

Kuivõrd kohtumine pidi esialgu toimuma Suurbritannias Cornwallis, siis on ürituse keskseks tegelaseks Suurbritannia peaminister Boris Johnson. Johnson paneb oma kolleegide ette viie punkti plaani, kuidas tulevikus pandeemiaid vältida.

Päeva peamine maiuspala välispoliitika huvilistele seisab ees Eesti aja järgi kell 18.15, mil Müncheni julgeoleku konverentsil diskuteerivad Bideniga koos Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ning Prantsusmaa president Emmanuel Macron. G7 kohtumise kõrval on see esimene avalik võimalus riigijuhte koos diskuteerimas näha.

Julgeolekukonverents ise jääb küll sel aastal ära, ent huvilistele pakutakse selle kõrval Läänemaailma liidrite sõnavõtte. Õhtu jooksul saavad sõna ka Briti peaminister Boris Johnson, Euroopa Liidu ja NATO juhid ning USA administratsiooni kliima erisaadik John Kerry.

Bideni esinemise puhul oodatakse erilise huviga tema pöördumist Euroopa liitlaste poole, mis peaks andma täpsema ülevaate sellest, kuidas Ameerika Ühendriikide 46. president tranatlantilisi suhteid näeb. Sel nädalal toimunud NATO kaitseministrite kohtumise taustal võib aimata, et ta üritab naasta Donald Trumpi eelsesse ajastusse. See ei tähenda, et Ameerika Ühendriigid ei nõuaks Euroopalt aina häälekamalt kaitsekulude tõstmist, kuid seda tehakse senisest erineval moel.

Biden on varem Müncheni julgeoleku konverentsil käinud kolmel korral asepresidendina ning viimati 2019. aastal endise asepresidendina. Tema toonane esinemine pälvis palju tähelepanu, sest Biden ütles siis paljutähenduslikud sõnad: "Ma luban teile, me tuleme tagasi. Me tuleme tagasi."