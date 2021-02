Sotsiaalvõrgustik Parler teatas tegevuse taasalustamisest

Platvorm on raskustes olnud alates 11. jaanuarist, mil Amazon jättis selle ilma veebimajutuse teenusest, tuues põhjenduseks vägivallale õhutavad postitused. Google ja Apple eemaldasid rakenduse samal põhjusel oma veebipoodidest.

Esmaspäeva õhtul teatas Parler, et sel nädalal taaskäivitatakse rakendus praeguste kasutajate jaoks ja järgmisest nädalast saavad sellega liituda uued kasutajad.

Parlerist on saanud pelgupaik USA konservatiividele, keda teised sotsiaalmeedia platvormid on tõrjunud.

2018. aastal käivitatud Parleril on suur kasutajaskond inimeste seas, kes on Twitteri ja Facebooki sekkumisest kasutajate postitustesse pettunud. Nende seas on palju ekspresident Donald Trumpi toetajaid. Trump on tuntuim kasutaja, kelle konto Twitter poliitilistel põhjustel sulges.