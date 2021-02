Volkov ütles esmaspäeval Brüsselis, et Venemaale kehtestatud sanktsioonidega saadab Euroopa Liit president Vladimir Putinile selge sõnumi.

Volkovi sõnul ei kavatse Navalnõi staap oma tegevust Venemaal lõpetada, vaid veelgi hoogustada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Volkovi sõnul üritavad Navalnõi pooldajad kevadeks meeleavaldustele tuua sedavõrd palju inimesi, et jõustruktuurid hakkaksid nende poole üle tulema.

Euroopa Liidu toetusest on Venemaa opositsioonile Volkovi sõnul aga palju kasu.

"Isegi, kui seda on liiga vähe, isegi, kui maailm on veidi häiritud, on see meie jaoks esimene kord, kus kehtestatakse inimõiguste rikkumise eest isikuvastaseid sanktsioone. See avab tee tulevasteks läbirääkimisteks Euroopas. Nii saadetakse väga selge sõnum inimestele, kes on selle režiimi osalised ja ehk aitab see vähemalt lüüa väikese prao, pisikese lõhe režiimi, kui inimesed hakkavad mõtlema, et Putini lähedal olla polegi enam nii ohutu ja tore kui seni. Isegi see on väga tähtis märk," rääkis Volkov.