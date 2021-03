"Pealtnägija" uuris Aleksei Navalnõi fenomeni

Vene-ukraina juurtega, pealinnast 100 kilomeetri kaugusel kasvanud, Moskva Rahvaste Sõpruse ülikoolis õigusteadust õppinud ja end Ameerikas täiendanud Aleksei Anatoljevitš Navalnõi sisenes poliitikasse nullindate alguses ning flirtis algul tugevalt marurahvusluse ja populismiga. Ilmselt vähesed mäletavad klippe aastast 2007, milles ta võrdles tšetšeeni võitlejaid prussakatega ja soovitas nad maha lüüa.

Kümnendi lõpuks ning üha rohkem siis, kui ta kandideeris 2013. aastal juba Moskva linnapeaks ning 2018. aastal Vladimir Putini vastu Venemaa presidendiks, oli tema peateema korruptsioonivastane võitlus.

"Ta küll tasapisi kasvab poliitikuna ja see on näha ja see viimane kogemus on sellele kaasa aidanud, aga mina ütleks, et ta on jätkuvalt siiski ühe teema poliitik," kommenteeris Euroopa Välissuhete Nõukogu vanemekspert Kadri Liik.

Moskva meeri valmistel tuli Navalnõi paljude üllatuseks tubliks teiseks, kuid presidendivalimistele teda ei lubatud, sest enne klopsiti kokku süüdistus ja ta mõisteti tingimisi vangi, nagu osalenuks ta kelmuses. Euroopa Inimõiguste Kohus lükkas otsuse küll ümber, kuid Venemaal karistus kehtib.

Võimalik, et Navalnõiga on kohtunud teisigi eestlasi, aga Kadri Liik sattus temaga seotud skandaali. Nimelt kahe kõmulise kampaania vahel, 2016. aasta märtsis aitas Euroopa Välissuhete Nõukogu juures töötav eestlanna viia Moskvasse grupi Euroopa poliitikategijaid, nende hulgas endise Rootsi välisministri Carl Bildti. Programmis oli ka kohtumine Navalnõiga.

"Mulle tundus, et inimesena on ta palju meeldivam kui ma ootasin, kuna temast ju räägiti igasuguseid lugusid, et marurahvuslane ja populist ja natsionalist ja mis kõik. Ei olnud, täiesti normaalne, meeldiv, tagasihoidlik inimene, igati kena. /.../ Aga poliitikuna oli ta nõrgem kui ma ootasin. /.../ Meie grupist keegi küsis, et mis on teie sõnum Venemaale. Ja kõik, mis oli korruptsioonist kaugemale minev, jäi väga üldsõnaliseks," meenutas Liik kohtumist.

Ehkki kohtumine ei olnud saladus ja sellest andsid sotsiaalmeedias teada mõlemad osapooled, ilmus mõni aeg hiljem Venemaa uudistes lugu, kus näidati hotelli fuajee valvekaamera pilti, mis justkui ilmestas, kuidas opositsioonipoliitik kohtus vargsi oma Lääne isandatega.

"Nad olid võtnud hotelli turvakaamerate kaadrid ja teinud sellest sellise korraliku paskvilli, ma ütleks. /.../ See tegelikult võib-olla esimest korda tekitas minus arusaama, et Kreml on Navalnõi suhtes närvilisem kui minu arvates neil põhjust oleks olnud, sest, ma arvan, ühegi teise opositsionääri pärast nad ei oleks sellist asja hakanud tegema," rääkis Liik.

Mürgitamine Novitšokiga

Aga läheb veel uskumatumaks. Ehkki riigimeedia teda suuresti ignoreeris, rajas Navalnõi võrgustiku, kus tal olid esindused rohkem kui 40 Venemaa linnas, kasutas nutikalt ühismeediat, ehitades üles miljonite jälgijatega kontod, kus paljastas võimumeeste kuritarvitusi, ning oli kõigiti pinnuks Kremli tagumikus, kuni mullu augustis lahvatas ülemaailmne uudispomm.

"Meile saabunud teadete kohaselt on opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi ühes Siberi haiglas koomas. Kahtlustatakse mürgitamist," edastati uudistes.

"Eeldasime kohe, et see on mürgitamine. Mis siis veel?" ütles Navalnõi abi Maria Pevtšihh.

Samal ajal, kui Julia Navalnõi vaidles haigla ja riigiga, et abikaasa välismaale ravile viia, läks mehe lähedane abi Maria Pevtšihh oma meeskonnaga tema hotellituppa, et asitõendeid leida.

"Palusime hotellis, et meid lubataks tuppa. Seda polnud veel koristatud. Haarasime kaasa kõik, mida saime. Põhimõtteliselt võtsime kaasa prügi, pakkisime kokku, pitseerisime kinni. Püüdsime mitte midagi paljaste kätega puudutada," selgitas Pevtšihh.

Tagantjärele on teada, et kriitilistel tundidel kaalusid lähedased Navalnõi toomist Eestisse ja konsulteerisid ka Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juhi Arkadi Popoviga. Ehkki Eestis oldi valmis teda vastu võtma, jäi plaan katki.

Pärast tugevat rahvusvahelist survet lubasid võimud viimaks viia Navalnõi Berliini, Charité haiglasse.

"Ühte pudelit, mille tema öökapilt kaasa võtsin, testiti hiljem Bundeswehri laboris, sõjaväe laboratooriumis Saksamaal. Seal leiti jälgi Novitšokist, närvimürgist. /.../ Novitšok on põhimõtteliselt Putini allkiri sellel kuriteol. On ilmselge, et kellelgi peale riigi pole juurdepääsu sellistele ainetele," rääkis Pevtšihh.

Putin eitab igasugust seotust ja Vene riigimeedia vihjab hoopis, et tegu on Navalnõi enda või Lääne luure lavastusega.

"Kui võimud oleks tahtnud tõesti kedagi niimoodi mürgitada, siis vaevalt oleks tal lubatud Saksamaale ravile minna. Eks ole?" on Putin öelnud.

Navalnõi paljastas oma väidetavad mürgitajad

Navalnõi tuli koomast välja ning otsustas palgamõrtsukad üles otsida ja paljastada oma populaarses YouTube'i kanalis.

Koostöös uurivate ajakirjanike rühmaga Bellingcat näitas tema meeskond näpuga Venemaa salateenistusele. Mitte ainult tuvastasid nad FSB agendid, kes tal Siberis sabas käisid, vaid Navalnõi tegi ühele neist petukõne, teeseldes ülemust, ja suutis tegelase rääkima panna.

"Mis läks valesti? Miks oli Tomskis Navalnõiga täielik läbikukkumine? Öelge palun oma arvamus. Panen selle kirja ja hiljem raportisse," ütles Navalnõi telefonikõnes agendile.

Väidetav mürgitamismeeskonna liige kirjeldas Navalnõile tema mürgitamise detaile ning asitõendite kõrvaldamist.

"Kus on Navalnõi asjad?" küsis Navalnõi.

"Viimati nägin neid Omskis. Sinna me need jätsime. Läksime sinna ja pesime, töötlesime. Kuidas öelda... Töötlesime,et mingeid jälgi ei jääks," rääkis agent.

"See mees tegeleb järelpuhastusega. Käis hiljem kohtades, kus Aleksei oli viibinud, et jäljed puhastada," selgitas Pevtšihh.

"Millise riietuseseme peal oli põhirõhk? Mis oli teoorias kõige ohtlikum?" küsis Navalnõi.

"Aluspüksid. Tegelesime sisemiste õmblustega. Neid töötlesime peamiselt," ütles agent.

"Ausalt öeldes oli see mu elu kõige uskumatum päev. /.../ See oli kurb ja naljakas

ning samal ajal hea tunne. Kurb, milline on Venemaa julgeolekuteenistuse tase. Samas hea, et nii saime lahendada kuriteo, mida mina, ausalt öeldes, iial lahendada ei lootnudki," kommenteeris Pevtšihh.

Navalnõi naasis Venemaale ja vahistati

Navalnõi tõstis panuseid veel, kui teatas, et naaseb Venemaale. "Pühapäeval, 17. jaanuaril, naasen Pobeda reisiga Moskvasse. Tulge mulle vastu!" ütles ta video vahendusel.

"Mind see ei üllatanud, et ta tagasi läks. Kui ta oleks jäänud Saksamaale, siis ta oleks muutunud Venemaa poliitikas marginaaliks. Nii nagu tegelikult on muutunud kõik need, kes on välja, piiri taha jäänud. Ta pidi tagasi minema. Vastasel juhul kõik see, mis ta on teinud, oleks olnud nagu minema visatud," kommenteeris Kadri Liik.

Economisti jaoks töötav vene kirjanik ja kommentaator Arkadi Ostrovski oli lennukis ajaloolise hetke tunnistaja.

"See pole tavaline lend. See on hetk, mil tegelikkusest saab müüt. Navalnõi tugevus on selles, et ta tajub, kuidas sõidab ajaloo laineharjal. Ja sellel lainel

tagasipöördumist ei ole," rääkis Ostrovski.

Samal ajal maadles politsei Moskva lennujaamas Navalnõid tervitama tulnud toetajatega. Et aktsiooni luhata, suunati lend viimasel hetkel teise lennujaama ning opositsioonipoliitik vahistati piiripunktis.

Ilmus Putinit korruptsioonis süüdistav video

Vanglasse pandud poliitik aga tõstis veel panuseid. Kaks päeva pärast naasmist avaldas tema meeskond YouTube'is video, milles Navalnõi süüdistas Putinit maailma suurimas korruptsioonis.

"Me ei taha, et filmi peakangelane arvaks, nagu me kardaks teda ja ma jutustan tema hirmsaimast saladusest ise välismaal viibides. Esitleme teile Venemaa salajasimat paleed. Putini paleed Gelendžiki lähedal. Siin see on," öeldakse videos.

Film "Putini palee" näitas, kuidas Musta mere kaldale on kerkinud 1,5 miljardit dollarit maksev palee, mille tegelik omanik variisikute kaudu on väidetavalt Putin. Sisuliselt süüdistati teda tohutu pistise võtmises ja röögatus luksuses püherdamises.

"Veinimajad, austrifarmid ja lõputu luksus," kirjeldatakse filmis.

"Oleme uurinud selle ajalugu ja omanike muutumist, tõendamaks, et palee ehitasid Putinile tema sõbrad oligarhid. See kompleks maksab nii palju, et seda võiks nimetada kalleimaks pistiseks pististe ajaloos," ütles Pevtšihh.

Öeldakse, et pilt jutustab rohkem kui 1000 sõna ja eriti mõjus oli just filmi detailsus. Selles on suur roll Sergei Kolesnikovil, kes osales enda sõnul paleega seotud skeemides ning rääkis sellest esimest korda juba kümme aastat tagasi. Väidetavalt just tänu Kolesnikovile, kes elab nüüd maapaos Eestis, jõudsid Navalnõi meeskonnani megapalee üksikasjalikud joonised, kus muu hulgas on näha maa-alune hokiväljak, teater, kasiino, postitantsusaal ja luksus.

Kui tavalised Venemaa kodanikud püüavad samal ajal koroonaviiruse ja majandusseisaku tingimustes ots otsaga kokku tulla, põhjustas Navalnõi video ja üleskutse sadades Venemaa linnades protestid.

Putin ise eitab igasugust seost megapaleega. Kusjuures kõnekas detail on, et kuigi Navalnõi on teinud kõik, et Putinile isiklik kinnas heita, ei nimeta viimane teda kunagi avalikult nimepidi.

"Miski seal näidatust pole minu ega minu lähisugulaste omandis. Pole kunagi olnudki. Mitte kunagi," ütles Putin.

"Me teame, et see palee on olemas. See on päris. Seda on filmitud. Seda kaitseb FSB, Venemaa salateenistus ja piirivalve. See on lennukeelutsoon. See on rahaliselt seostatud Putini käsilaste ja sõpradega. Kui miski näeb välja nagu part

ja prääksub nagu part, siis on see ilmselt part, eks?" kommenteeris Arkadi Ostrovski filmi.

Keskvõim vastas protestidele massiliste arreteerimistega, kus nabiti kinni üle 10 000 inimese, aga vahistati ka hulk Navalnõi kaastöötajaid. Paljud võitluskaalased on maapaos, nende hulgas Navalnõi peastrateeg Leonid Volkov, kelle suhtes Venemaa väljastas vahistamismääruse ja kes redutab praegu Leedus Vilniuses.

"Tegelikult on see psühholoogiliselt keeruline olukord. Mina naudin kenas Euroopa linnas vabadust, samal ajal, kui kolleegid on kinnipidamisasutustes või koduarestis. Ei ole lihtne. Mind on üheksa korda kinni võetud. Olen veetnud üle nelja kuu vanglates," rääkis Volkov.

Navalnõi mõisteti vanglasse

Veebruari hakul toodi Navalnõi kohtusse ja mõisteti süüdi eelneva tingimisi karistuse reeglite rikkumises. Nimelt heideti talle ette, et ta ei käinud regulaarselt end politsei näitamas sel ajal, kui lamas Saksamaal mürgitatuna haiglavoodis. Seetõttu pöörati varasem karistus täitmisele ja saadeti Navalnõi kaheks aastaks ja kaheksaks kuuks kolooniasse.

Navalnõi ise oli talle omaselt trotslik ja nimetas Putinit muu hulgas "trussikumürgitajaks".

Paljud maailma riigid, teiste seas Eesti nõuavad tema vabastamist, kehtestatud on järjekordne ports sanktsioone, aga Kreml kordas tavapärast juttu, et Navalnõi on Lääne mõjuagent.

"Et ta rikub ka tuhandete inimeste elu, see on talle ükskõik. Ja mille eest? Vale eest, millest on kasu Läänel, mitte Venemaal. Oluline on meeles pidada vaid,

et selle projekti taga on Lääs," rääkis kommentaator uudistesaates.

Navalnõi staap kutsus üles tänavaproteste lõpetama, kartes massilisi arreteerimisi, aga enne veel korraldati sõbrapäeval aktsioon, kus inimesed väikeste gruppidena meelsust avaldasid lampe vilgutades.

"Kui, nagu Kreml loodab, tolm veidike hajub, on lihtne midagi lavastada, kui inimene on vanglas. Näiteks tekkis konflikt kongikaaslasega või midagi sellist. Kahjuks võib niisuguseid asju juhtuda. Meie ülesanne on mitte lasta tolmul hajuda. Mitte lasta Navalnõil kaduda avaliku arvamuse ja teadlikkuse radareilt," sõnas Leonid Volkov.

Ehkki Navalnõi on üha tuntum, siis uuringute kohaselt pole ta Venemaal populaarsuselt Putinile võrdne vastane.