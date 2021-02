Myanmaris on seoses riigis alanud üldstreigiga kinni suurem osa asutustest, tehastest ja kauplustest.

Inimesed streigivad riigis võimu haaranud sõjaväehunta vastu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Streik on ulatuslik hoolimata hunta ähvardustest, et sellest osavõtmine on eluohtlik.

Riigi suurimas linnas Yangonis olid esmaspäeval kinni praktiliselt kõik asutused ja ettevõtted.

Streikijate sõnul ei lõpeta nad protestimist enne, kui demokraatlik valitsus on taastatud ja vangistatud riigipea Aung San Suu Kyi vabastatud.