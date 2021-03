"Nüüd on pärast riigipöörde algust hukkunud enam kui 50 inimest ja paljud on saanud viga," ütles Christine Schraner Burgener. Vangis on vähemalt 1000 inimest.

Myanmari inimesed on täitnud tänavaid alates 1. veebruarist, mil sõjavägi kukutas ja pidas kinni riigi tsiviiljuhi Aun San Kuu Kyi, tehes sellega lõpu kümnendi väldanud eksperimendile demokraatiaga.

Rahvusvaheline surve üha kasvab: lääneriigid on korduvalt kindralitele sanktsioone rakendanud ja Suurbritannia kutsus reedeks kokku ÜRO Julgeolekunõukogu istungi.

Kuid hunta on üleilmset hukkamõistu eiranud, vastates rahulolematutele aina kasvava jõuga.

Paavst Franciscus kutsus huntat üles valima repressioonide asemel dialoogi.

"Myanmarist tuleb endiselt kurbi uudiseid veristest kokkupõrgetest ja inimeste surmasaamistest. Juhin võimude tähelepanu sellele, et dialoog oleks lahkarvamuste olukorras repressioonide asemel õigem. Kutsun ka rahvusvahelist üldsust üles tegema tööd selle nimel, et vägivald ei lämmataks Myanmari elanike püüdlusi. Andke selle armastatud maa noortele lootust tulevikule, et vihkamine ja ülekohus annaks ruumi leppimiseks," sõnas paavst.