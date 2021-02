Ringkonnakohus ei rahuldanud prokurör Diana Helila määruskaebust 29-aastase Vjatšeslav Kalašnikovi vabastamisele.

Harju maakohus rahuldas vandeadvokaat Dmitri Školjari taotluse 21. jaanuaril, kuid prokurör Helila vaidlustas selle, mistõttu lükkus edasi ka Kalašnikovi vahi alt vabanemine.

Prokruör märkis, et süüdistatava jaoks on liiklusnõuete rikkumine kujunenud harjumuspäraseks tegevuseks ning iseloomulik tema sõidustiilile ning kuna süüdistatav asub töötama ettevõttesse, mis tegeleb autoremondiga, siis suurendab see liiklusalaste kuritegude toimepoanemise ohtu, sest kuriteo toimepanemise vahendid on kohe käeulatuses.

Kaitsja Školjari sõnul aga ei põhine prokuratuuri prognoos uute kuritegude toimepanemise ohu põhjendamisel faktilistele asjaoludele ning on deklaratiivse sisuga.

Samuti on kaitsja sõnul kriminaalhooldaja valikus GPS-jälgimisseade ehk aktiivjälgimisseade, mis võimaldab kindlaks teha kriminaalhooldusaluse asukoha reaalajas.

Ringkonnakohus nõustus kaitsjaga, et juba seitse kuud vahi all viibitud aeg on mõjunud Vjatšeslav Kalašnikovile distsiplineerivalt ning elektrooniline valve on edasiselt piisav meede uute kuritegude toimepanemise ohu maandamiseks.

Harju maakohtus 8. veebruaril alanud kohtuprotsessil tunnistas mullu 20. juunil Tallinnas Laagna teel kahe inimese surmaga ja mitme inimese vigastamisega lõppenud avarii põhjustamises süüdistatav, 20-aastane Isa Khalilov süüd osaliselt, kuid Vjatšeslav Kalašnikov oma süüd ei tunnista.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab mehi karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm.

Kriminaalmenetlusega kogutud andmetel alustasid süüdistatavad ühiselt mullu 20. juuni õhtupoolikul sõitu Tallinna kesklinnast Lasnamäe suunas. Sõiduki Chevrolet Camaro roolis oli Kalašnikov ja BMW X5 roolis Khalilov, kes kiirendasid ja kihutasid koos mööda Pärnu maanteed Narva maanteele ning jõudsid lõpuks Laagna teele.

Laagna teel hakkasid Kalašnikov ja Khalilov järjepidevalt suurendama kiiruseid, jõudes välja 190-200-kilomeetrini tunnis. Mustakivi 13 juures sõitis Kalašnikovi juhitud Chevrolet mööda Volvost, mida juhtis 54-aastane mees. Chevrolet kannul liikunud BMW sõitis ees liikunud Volvole aga tagant otsa.

Volvo paiskus kokkupõrke tagajärjel vasakule haljasalale ja BMW paiskus pärast Volvoga kokkupõrget paremale tagant otsa esimesel sõidurajal liikunud Fordile, mida juhtis 39-aastane mees. Ford paiskus omakorda otsa ees sõitnud Toyotale, mida juhtis 28-aastane mees.

BMW ja Ford paiskusid kokkupõrkest paremal tee ääres olevasse bussiootepaviljoni, kus seisid kaks jalakäijat, 61-aastane naine ja 32-aastane naine.

Õnnetuses hukkusid 61-aastane naine ja 39-aastane mees ning viga sai neli inimest, kes viidi haiglasse.

Süüdimõistmise korral karistatakse selle teo eest kolme- kuni 12-aastase vangistusega.