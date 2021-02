USA presidendi Joe Bideni administratsioon on Texases taasavanud ajutise Carrizo telklaagri, kus saab mahutada kuni 700 dokumenditeta sisserändajate alaealist last.

Bideni administratsioon teatas, et neil polnud koroonaviiruse epideemiast tingituna muud võimalust, kui Texase Carrizo rajatis uuesti avada. Valitsuse ametnikud rõhutasid, et laste heaolu on endiselt peamine probleem.

"See, mida me teeme, töötab nii nii kiiresti kui võimalik. Eesmärk on lapsed kiiresti tagasi perede juurde saata. See on keeruline olukord ja keeruline valik," ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.

"Alaealiste paigutamine püsikeskustesse oleks ideaalne, kuid praegu peavad nad jääma sissevoolu varjupaikadesse nagu Carrizo ja Homestead," ütles USA tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Mark Weber.

"Texase sisserändajate laste jaoks mõeldud ajutise rajatise taasavamine on ülioluline. Teistes dokumentideta sisserändajate lastele mõeldud ruumides oli ruum piiratud. Texase rajatis tagab, et nad saaksid koroonaviiruse epideemia ajal üksteisest sotsiaalselt distantseeruda," teatas The Washington Post.

USA New Yorgi osariigi kongressisaadik Alexandrio Ocasio-Cortez süüdistas Bideni administratsiooni, et Texases avati sisserändajate laste jaoks mõeldud ajutine rajatis.

"See asutus ei ole hea, pole kunagi olnud hea. See ei sõltu administratsioonist või parteist," teatas Ocasio-Cortez.

Ocasio-Cortez kritiseeris eraldi väljaütlemises veel USA sisejulgeolekuministeeriumi ja nõudis selle laialisaatmist.

Demokraadid süüdistasid president Donald Trumpi andministratsiooni varem sageli samade ajutiste rajatiste laste kinnipidamiseks kasutamises.