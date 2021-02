Valitsuse otsusega lähevad üldhariduskoolid, kutse- ja kõrgkoolid märtsi lõpuni ehk kuni 28. märtsini kaugsõppele. Lõpuklassid ehk 9. ja 12. klasside õpilased on järgmisel nädalal samuti kaugõppel. Kontaktõppele on lubatud 1. –4. klasside lapsed ja hariduslike erivajadustega õpilased.

Teistele õppijatele on lubatud väikestes gruppides ja ohutusnõudeid täites hariduslike tugiteenuste pakkumine, konsultatsioonide, praktilise õppe, testide, eksamite ja olümpiaadide läbi viimine.

"Kuidas edasi, selle otsustame teisipäeval. Mina pean oluliseks, et lõpuklassid saaksid vähemalt osaliselt käia ka kontaktõppes," kommenteeris haridusminister Liina Kersna sotsiaalmeedias. "Mõistan, et tuleb raske aeg."

Minister viitas, et otsuse taga on üle tuhande kerkinud päevaste nakatumiste arv ja asjaolu, et kõige kiiremini on kasvanud nakatumine just 10–19-aastaste noorte seas.

"Viimastel nädalatel haridusasutuste viiruskolded aina kasvavad, nüüd on juba 36 protsenti kolletest haridusasutustest," lisas Kersna. "Püüame ära hoida, et lapsed massiliselt ühte kohta kokku tuleksid."

Haridusminister lisas "Aktuaalse kaamera" otsestuudios, et kõigist 26 000 üldhariduskoolide õpetajatest on praeguseks vaktsineeritud alla 5000.

"Õpetajad peaksid olema vaktsineeritud siis, kui lapsed uuesti kooli tulevad," ütles Kersna.

Ta lisas, et Reformierakonna ministrid on valitsuses pigem selle poolt, et lõpuklasside õpilastele tagada alates ülejärgmisest nädalast kontaktõpe, Keskerakonna ministrid on aga pigem seda meelt, et jätkata kaugõppega ka nende puhul.

"Nad on vanuserühmas, kus nakatumine on väga kõrge, aga nad peavad märtsi lõpus või aprilli alguses tegema koolikatseid või juba esimesi eksameid. Meie otsused puudutavad noorte tulevikku," põhjendas Kersna, miks ta pooldab lõpuklassidele kontaktõpet.

Kersna ütles, et piiranguid saab leevendama asuda siis, kui nakkuskordaja R langeb alla ühe ehk keskmiselt iga nakatunu nakatab omakorda vähem kui üht inimest.

Koolide aitamiseks avatakse märtsist õpetajatele tugiliin 735 0750, kus pedagoogide kõnedele vastavad Rajaleidja spetsialistid ja koolipsühholoogid. Liin on avatud kell 12–20. Kuna koolipsühholoog on vaid kolmandikus koolidest, annab liin laiemale hulgale õpetajatest võimaluse spetsialistiga konsulteerida.

Õpetajatele on end appi pakkunud ka 211 Tartu ja Tallinna ülikooli üliõpilast. 80 kooli on andnud teada, et ootavad üliõpilaste abi. Koolid saavad abiprogrammiga jätkuvalt liituda.

Lisaks on käimas arutelu koostöövõimalusteks asendusõpetajate programmiga.

Koostöös lastekaitse liiduga jõuab märtsis koolideni kaugõppeks 1230 arvutit, mille hankimist toetas haridusministeerium 400 000 euroga. Vajadus on aga endiselt suurem.