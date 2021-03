Konkurentsiseaduse kohaselt on turgu valitsevat seisundit omaval ettevõtjal keelatud otsene või kaudne ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglaste äritingimuste kehtestamine või rakendamine, seisis Tallinki saadetud pressiteates.

Esitatud nõue hõlmab Tallink Grupi poolt makstud tasusid aastatel 2017, 2018 ja 2019, mis ületavad õiglast tasu suurust.

Tallink Grupi hinnangul on Tallinna Sadam kehtestanud Tallinna Vanasadamas reisilaevadele pakutavate sadamateenuse osas ebaõiglaselt kõrged hinnad, kuritarvitades selliselt Tallinna Sadamale kuuluvat turgu valitsevat seisundit Vanasadamas sadamateenuste pakkumisel.

"Tallink Grupp ja Tallinna Sadam on juba mõnda aega pidanud läbirääkimisi Tallinna Sadama poolt Tallinna Vanasadamas pakutavate sadamateenuste õiglase hinnastamise osas, sealhulgas juba näiteks 2018. aastal. Meie hinnangul on Tallinna Sadam erinevatel kaubaturgudel, eelkõige Vanasadamas sadamateenuste pakkumisel, turgu valitsevas seisundis," kommenteeris hagiavalduse esitamist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Nõgene märkis, et Tallinna Sadama esitatud lahendusettepanekud ja aset leidnud läbirääkimised ei toonud kahjuks kaasa olukorra sisulist lahendust.

Nõgene lisas, et soovib läbi kohtumenetluse selgitada välja, kas Tallinna Sadam osutab teenuseid õiglaselt ja läbipaistvalt.

"Meie kogemus näitab, et Tallinna Vanasadama tasud on Läänemere piirkonna ühed kallimad. Seda seisukohta kinnitavad nii varasemad õiguslikud analüüsid kui ka teostatud tunnustatud ekspertide hinnangud, mille kohaselt on Tallinna Sadama sadamatasud Vanasadamas (ostujõupariteediga korrigeerides) oluliselt kallimad samalaadsetest teenustest näiteks Helsingis ja Stockholmis. Koostatud analüüside kohaselt on tasud keskmiselt kõrgemad vähemalt 20 protsendi võrra, kuid mitmel puhul ka olulisemalt enam," lausus Nõgene.

Tallinna Sadam peab Tallinki hagiavaldust põhjendamatuks

Tallinna Sadama hinnangul on Tallink Grupi esitatud hagiavaldus väidetavalt ebaõiglaste sadamatasude hüvitamiseks põhjendamatu.

"Tallinna Sadamal on pikaajaline ja läbipaistev hinnakujundus, praegusel tasemel tasud reisilaevadele kehtivad alates 2016. aastast ja neid ei ole vaatamata tarbijahindade tõusule indekseeritud", teatas ettevõte. Samuti puuduvad ettevõtte kinnitusel Tallinna Sadamal reisilaevade operaatoritega hinnakirjavälised erikokkulepped.

Reisilaevadele Tallinna Sadama poolt kehtestatud sadamatasud on ettevõtte hinnangul Läänemere piirkonna konkurentsivõimelisemad, olles jätkuvalt madalamad Helsingi ja Stockholmi sadamate võrreldavatest tasudest. "Sealjuures pakub Tallinna Sadam kvaliteetsel infrastruktuuril ja uuenduslikel lahendustel põhinevat kaasaegset teenust," teatas Tallinna Sadam.

"Tallinna Sadama juhtkond on pidanud Tallinkiga hinnaläbirääkimisi reisilaevadele kehtestatud sadamatasude üle kokkuleppe saavutamiseks, kuid senised Tallinki nõudmised on olnud ebamõistlikud ja Tallinna Sadama majanduslikke huve selgelt kahjustavad," lisas ettevõte.

Täpsemaid kommentaare lubas Tallinna Sadam jagada peale hagiavalduse kättesaamist ja selles esitatud argumentidega tutvumist. Tallinna Sadam on valmis lahendama asja kompromissiga.