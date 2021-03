Alates esmaspäevast ei saa Ülemiste keskusesse siseneda ilma maskita. Turvamehed jagasid maske neile, kellel seda ei olnud.

"Täna me jagame neid maske ustel tasuta, aga alatest homsest on meil suuremate sissepääsude juures ka maskimüügi punktid, kus inimene saab endale maski osta," rääkis Ülemiste keskuse kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm.

Lisaks maskikohustusele on keskuses uste juures kontrolli teostamas turvamehed, samuti on kinni pandud keskuses olevad toolid.

Lasnamäe Centrumis jagatakse maske alates laupäevast tasuta ja tänaseks on jagatud juba üle tuhande.

Lasnamäe Centrumi objektijuht Kristo Tihhovski ütles, et tema hinnangul kannavad 90 protsenti keskuses olevatest inimestest maske ja ülejäänutel on mask koju ununenud. "Neile me kohe jagame selle maski kätte," märkis ta.

Tihhovski sõnul on ka mõned üksikud, kes kategooriliselt keelduvad maski kandmast.

"Aktuaalse kaamera" mikrofoni ette jäi nii neid, kes peavad koroonaviiruse olukorda väga tõsiseks, kui ka neid, kes sellesse üldse tõsiselt ei suhtu. Näiteks Maardus leidus inimene, kes pidas koroonaviirust lihtsalt raskeks gripiks.

Maardu linnapea Vladimir Arhipov pakkus, et Maardus on sama palju koroonaeitajaid kui Tallinnas. "Aga ma ütlen korduvalt, et lihtsalt austame teineteist, kui seda maski kanda on vaja, siis kanname seda," lausus Arhipov.

Narva suurimates kaubanduskeskustes Astris ja Famas kehtib samuti sellest nädalast range maskirežiim. Ilma maskita külastajad keskusesse naljalt ei pääse.

"Saime turvamehed ustele ja kui turvamehed ikka inimestele meelde tuletavad, siis on näha, et saadakse aru ja pannakse mask ette ja kellel maski ei ole, siis jagame ise tasuta maske," ütles Astri ja Fama keskuste tegevjuht Tarmo Kleimann.

Kui mõnel õnnestubki turvakontrollist maskita läbi imbuda, siis püütakse ta keskuse pealt kinni ja kui ühe turvamehe veenmisjõust ei piisa, siis tuleb teine appi. Ühisel jõul saab maski taskupõhjast kätte ja ettegi pandud. Põhimõttelised maskieirajad saadetakse tänavale.

"Kui ikka kuidagi ei saa, siis ütleme inimesele, et kahjuks siis meie keskust külastada ei tohi. Tegemist on ju eraettevõttega ja keskuses kehtivad sellised nõuded. Midagi ei ole teha," lisas Kleimann.

Koroonapandeemia on Narva ostukeksute külastatavust ja käivet vähendanud veerandi võrra, seepärast on keskuste avatuna hoidmine kaupmeestele väga oluline.