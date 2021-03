Sotsiaalministeerium on arutanud ideed, et osa AstraZeneca vaktsiinist võiks minna üldpopulatsioonile kättesaadavaks juba paralleelselt riskigrupi ja eesliini töötajate vaktsineerimisega, kes pole küllaldast entusiasmi selleks üles näidanud. Kuid selle otsuse saab teha alles siis, kui vaktsiinitarned kasvavad ja doose on riskigrupile ning eesliinile piisavalt.

Samal ajal, kui arstid näevad vaeva õpetajatelt vaktsineerimise nõusoleku saamiseks, on küllalt neid, kes oleksid nõus AstraZeneca vaktsiiniga end vaktsineerida laskma, kuid järjekord pole üldpopulatsioonini veel jõudnud. Riigi senine plaan on olnud hakata kõiki soovijaid vaktsineerima maikuus.

Viimasel ajal, mil esmalt tervishoiutöötajate ja siis haridustöötajate vaktsineerimine on läinud vaevaliselt, sest huvi selle vastu on osutunud eeldatust tagasihoidlikumaks ja palju on loobujaid, on sotsiaalministeeriumis arutatud ka ideed, et muist AstraZeneca vaktsiinidest võiks olla eraldatud n-ö massvaktsineerimiseks kõigile soovijaile, väljaspool eelisvaktsineeritavate järjekorda. Selleks aga peavad tarned enne kasvama ja muutuma kindlamaks.

Kui Pfizer/BioNTechi vaktsiin on siiani tulnud lubatud kogustes igal esmaspäeval, aga seda on lihtsalt vähe, et vanureid piisavalt kiiresti sellega ära vaktsineerida, nii et Eesti tegi EL-ile esmaspäeval taotluse meile kasvava nakkusnäidu valguses vaktsiini ennaktempos eraldada, siis AstraZeneca tarned on siiani ebakindlad olnud ning kohati on lubatud kogused täiesti tulemata jäänud. Näiteks eelmisel nädalal pidi tulema 26 000 doosi, aga tuli ümmargune null.

"Seda on nii vähe, et väljapoole seda ringi pole praegu võimalik jagada. Kui AstraZeneca tarnekogused tõusevad, kui saame järgmiste kuude tarnegraafikud teada, siis on võimalik, et senist jaotuskorda on mõistlik ringi vaadata," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. "Arutelusid on muidugi olnud. Vaatame tarnetele ja huvile otsa. Kuna tarned on pigem olnud väiskemad kui graafik ette nägi, on vaktsiin siiani pigem defitsiit. Kui märtsitarned graafikus püsivad, tuleb plaani kohandada."

Planeeritust varem vabasse kasutusse saaks anda üksnes AstraZeneca vaktsiini, sest seda ei saa kasutada vanemaealistel, kes on eesliini kõrval vaktsiinide peamine sihtrühm kuna koroonaviirus ohustab oma raskete tagajärgedega neid enim. Seetõttu suunatakse kõik Pfizer/BioNTechi ja Moderna tarned nende vaktsineerimiseks.

Kiige sõnul on ligi kaks kolmandikku AstraZeneca vaktsiinikogustest praeguseks ära vaktsineeritud ja veel kolmandik on tervishoiuasutuste käes oma järge ootamas, nii et hetkel vaba jääki ei ole.

"On teatud takistusi olnud nõusolekute saamisel, korralduse kokkuleppimisel," möönis Kiik, et eesliini vaktsineerimine on läinud vaevalisemalt kui võinuks. Samas tõsiseid probleeme ta sellega ei näe. "Ühtki doosi kõrvale panna poleks praegu vastutustundlik, arvestades, kui kõrge on haiglaravi vajadus."

Praeguseks on ära vaktsineeritud umbes 10 000 õpetajat ja see jätkub, käivitumas on lasteaiaõpetajate vaktsineerimine, jätkub ka politsei- ja päästetöötajate vaktsineerimine.