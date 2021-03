Poolte kokkuleppel on tehingu hind konfidentsiaalne, teatas Eesti Energia.

Purtse tuuleparki püstitab Enefit Green viis elektrituulikut, mis alustavad elektri tootmist 2023. aastal. Tuulikute koguvõimsuseks kujuneb ligi 20 megavatti ning tuulepark hakkab aastas tootma ligikaudu 40 gigavatt-tundi elektrit.

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ütles, et ettevõtte strateegiline eesmärk on taastuvenergia toodangu kasvatamine ning nii sobis Raunistali omandamine hästi Enefit Greeni plaanidesse.

Raunistali senine omanik Raivo Pihlak sõnas, et tema ettevõttel oli huvi tuulepargi arendus müüa ning tal on hea meel, et just Enefit Greeniga tehingus kokkuleppele jõuti.

"Soovin Enefit Greenile edu tuuleenergia arendamisel, tegemist on muljetavaldava ettevõttega ja on tore näha, et minu pikaaegne töö vormub nüüd reaalselt tuulepargiks, mille toodang katab ära terve Lüganuse valla elektrivajaduse," lausus Pihlak.

Enefit Green tootis 2020. aastal Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 1,35 teravatt-tundi (TWh) elektrit, mida on 13 protsenti rohkem kui 2019. aastal. Enefit Greenil on oluline roll Eesti Energia strateegilise eesmärgi täitmisel, mis näeb ette, et 2024. aastal moodustab taastuvenergia 43 protsenti elektri ja soojuse kogutoodangust. Mullu oli vastav näitaja 38 protsendi tasemel.

Raunistal on loodud tuuleenergeetika arendamise eesmärgil ning Purtse tuulepargi rajamiseks. Tuulepargi arendustööd on väldanud üle 10 aasta ning nüüdseks on projektiga jõutud ehitamise etappi.

Tehingu läbiviimist nõustasid Raunistali poolt advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaadid Olavi-Jüri Luik ja Ants Karu.