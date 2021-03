Teder jääb vabanedes elektroonilise valve alla.

Pärast vahi alt vabanemist ütles Teder, et tema kellelegi altkäemaksu andnud ei ole ja seda on öelnud ka ringkonnakohus.

"Kersti Krachtiga me oleme kaks pensionil olevat ettevõtjat. Selles suhtes ei seo meid mitte miski, peale selle, et me oleme kogukonnakaaslased ja peretuttavad. Käime koos jalutamas ja käime teineteise juures teed joomas ja arutame maailmaasju," sõnas Teder.

Ta ütles, et pole kunagi proovinud Krachti rahamuresid lahendada ning pole teinud kokkuleppeid ei Krachti ega Mihhail Korbiga.

"Ettevõtja elu on kindlasti palju raskem. Ma ei ole küll nüüd kolm ja pool aastat ettevõtlusega tegelenud, olen ettevõttest pensionil olnud. Nii et minu jaoks siin see elutempo ei muutunud," ütles Teder vanglas viibitud aja kohta.

Ajakirjanike küsimuse peale, mida arvab Teder jalavõru kandmisest, vastas ta, et ei oska veel midagi öelda, kuid saab selle kogemuse võrra rikkamaks.

12. jaanuaril pidasid kaitsepolitsei töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni suurettevõtja Hillar Tederi ja Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile ja juriidilise isikuna Keskerakonnale.

Hillar Tederit ja Mihhail Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused Kredexi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata kuivõrd Hillar Tederi ning Kersti Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni.

Samuti kahtlustatakse Hillar Tederit ja Kersti Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederilt Krachtile altkäemaksu andmist.