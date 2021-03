Varasemalt 2017. ja 2019. aastal Eestis kaheksa kuud teeninud Prantsuse kontingenti ootab seekord ees 12-kuuline teenistus.



Ligi 300 sõdurist koosnev Prantsuse üksus integreeritakse Eesti 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluvasse liitlaste lahingugruppi.



"Missiooni pikendamine ja tankide arvu kahekordistamine näitab Prantsusmaa tahet osaleda oma lähedaste liitlaste julgeoleku kindlustamises. Prantsuse sõdurite kohalolek Eestis on eriti märgiline just nüüd, kui tähistame meie riikide vaheliste diplomaatiliste suhete sajandat aastapäeva. Möödunud aasta lõpul allkirjastasid president Macron ja Eesti eelmine peaminister Jüri Ratas ambitsioonika strateegilise partnerluse deklaratsiooni, mille üheks tugisambaks on just kaitsekoostöö. Soovime seda veelgi tugevdada," sõnas Prantsuse suursaadik Eestis Eric Lamouroux.

"Hindame kõrgelt Eesti panust Malis, kus teil on ühe peamise Euroopa partnerina kanda oluline roll võitluses terrorismiga Saheli piirkonnas," lisas suursaadik.

"Prantsusmaa on üks meie olulisemaid liitlasi, kellega meid seob pikaaegne kaitsekoostöö. Samuti on Prantsusmaa näol tegu tuumariigiga, kelle kohalolek Läänemere piirkonnas mõjub kahtlemata olulise heidutusena," ütles kaitseminister Kalle Laanet.

Lisaks prantslaste panusele NATO liitlaste suurendatud kohaoleku missiooni (eFP) Baltimaades ja Poolas on Prantsuse õhuvägi kahel korral, 2018. ja 2020. aastal Ämari lennubaasist turvanud Balti regiooni õhuruumi.