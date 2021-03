Saaremaa politsei on juba aasta pidanud kontrollima koroonapiirangute täitmist saarel. Lähiajal see ülessanne läbi saamas ei ole.

Aasta jooksul paljudel päevadel on Kuressaare politseijaoskonna hoovist hommikuti välja keeranud üka patrull, millel üks eriline ülesanne - kontrollida üle Saaremaa koroonapiirangutest kinnipidamist. Nüüd aasta pärast puhangu tekkimist on Saaremaa taas nakatumiste poolest Eestis esirinnas ja ka politseinikel tööd selles valdkonnas rohkem, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Isolatsiooninõuete täitmise kontroll on suuresti salastatud, ehk et politsei ei ütle palju nad tegelikult jõuavad praegu Saaremaale igapäevaselt juurde lisanduvaid enam kui poolesaja karantiinis oleva koroonahaige asukohta kontrollida.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et andmed, keda kontrollida ja keda külastada esitab terviseamet.

"Me täidame terviseameti abipalvet, toimetame ja kontrollime karantiinis püsimise nõudeid. Helistame inimestele ja palume tulla aknale lehvitama, veendumaks, et nad on oma elukohas. Väga palju on siis ka selliseid inimesi, kes kurdavad oma olukorda ja palju on selliseid, kes annavad mõista, et jumal tänatud et te helistate, see annab motivatsiooni kodus püsida, et meid ei ole jäetud siia üksi. Aga on loomulikult ka pahandajaid," rääkis Antsaar.

Terava pilgu all on samal patrullil ka Saaremaa kauplustes maskide kandmist kontrollida.



Kuressaare politseijaokonna patrullpolitseinik Vallen Aug, et seni on patrullimisega hakkama saadud. "Me oleme saanud suusõnaliselt ja väikeste

märkustega hakkama, pole probleemi. Ja üks mõjuvaim lause on kindlasti see, et kui ütled inimesele, et kui iseendast ei hooli, siis hooli kaaskodanikust. Ja siis nad isegi arutlevad ja mõtisklevad selle üle," lausus Aug.

Aga mis on täna politsei jaoks aastatagusega võrreldes teisiti, olukorras, kus haigeid Saaremaal isegi rohkem?



"Tuletame meelde aasta tagust olukorda - saared lukku! Siis oli meil ülesandeid oluliselt rohkem, siis oli ka politseipatrulle oluliselt rohkem. Nii et, ressursi mõistes on hetkel ikkagi natukene kergem olukord," sõnas Rainer Antsaar.