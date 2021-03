Ööpäevaga lisandus 1542 positiivset koroonatesti

Ööpäeva jooksul suri seitse koroonaviirusega nakatunud inimest: 90-aastane naine, 89-aastane mees, 87-aastane naine, 85-aastane mees, 83-aastane naine, 82-aastane mees ja 70-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 644 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 90, haiglaravi vajab 582 patsienti (päev varem 578). Intensiivravi vajab 56 nakatunut (päev varem samuti 56), juhitaval hingamisel on 35 patsienti (päev varem 30).

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 926 inimesel. 727 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 195, Lääne-Virumaale 95, Tartumaale 76, Saaremaale 53, Pärnumaale 36 ja Võrumaale 24 uut positiivset testi. Läänemaale lisandus 22, Rapla- ja Viljandimaale 20, Järvamaale 12, Valgamaale 11, Jõgevamaale 9, Hiiumaale 4 ja Põlvamaale 2 uut nakkusjuhtu. 37 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1253,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 18,2 protsenti.

Laupäevaks on haiglates lõpetatud 3963 koroona haigusjuhtumit 3814 inimesega. Laupäeva seisuga on tervenenud 55 161 inimest, neist 39 259 inimese (71,2%) haigusjuhtum on lõpetatud, 15 902 inimese (28,8%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Ööpäeva jooksul manustati 7104 vaktsiinidoosi, millest 5612 olid esmased koroonavaktsiinid. Kokku on vaktsineerimisi tehtud 97 858 inimesele, kellest 43 745 on saanud mõlemad doosid. Eelolevatel nädalatel jätkub paralleelselt perearstide juures riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine ning erinevate tervishoiuasutuste juures eesliinitöötajate – haridusasutuste töötajate, politsei- ja päästeteenistujate ning kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate vaktsineerimine.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 975 820 koroonaviiruse määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 73 684 (7,5% testide koguarvust).