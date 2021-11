Teehoolduskulud võivad järgmisel aastal ligi viie protsendi võrra väheneda

"Teedevaldkonna tegevuskulude kärpe täpne summa on veel kokku leppimisel aga see jääb suurusjärku 1,9 miljonit eurot," ütles transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktor Raido Randmaa reedel ERR-ile. "Mõistame, et liiklusohutus on prioriteet number üks ja sealt kärpida on väga keeruline. Saame kinnitada, et talihoolduses me järeleandmisi ei tee ning kärbe puudutab alleede hoolduslõikusi, liikluskorraldusvahendeid, pragude remonti ja mugavusteenuseid," lisas Randmaa.

Teehoiukava kohaselt plaanib amet kasutada järgmisel aastal teehooldeks 39,8 miljonit eurot, mida kärpeplaani põhjal vähendatakse 1,9 miljoni euro võrra. See tähendab teehoolduskulude 4,8-protsendist kahanemist. Tegemist on ilma käibemaksuta summadega.

Transpordiameti pressiteenistuse teatel vähendab amet kulusid nii halduse, koolituste, ürituste ja välislähetuste, teenistuskohtade kui ka teehoolde arvelt.

Kuna 2022. aasta riigieelarvest lähtuvalt peab transpordiamet oma tegevuskulusid vähendama 6,7 protsendi ehk 3,7 miljoni euro võrra, siis see tähendab, et ameti tegevuskulud olid sel aastal 55,2 miljonit eurot. Teehoolduskulud moodustavad sellest üle kahe kolmandiku.

Transpordiameti peadirektor Kaido Padar rõhutas pressiteate vahendusel, et kuna amet ei saa tee-ehituseks, IT arendusteks või muudeks investeeringuteks mõeldud raha ümber suunata, peab kokkuhoid tulema just tegevuskuludelt.

"Juhtkonnaga oleme kõik kuluread üle vaadanud sõna otseses mõttes tuhande euro kaupa, et kärpeplaani kokku saada. Kõigile osapooltele kõige raskem otsus on loomulikult seotud töökohtade vähendamisega, kuid näeme, et ametite ühinemise tulemusena oleme suutnud oma tööprotsesse efektiivsemaks muuta ja täna on selline kärbe võimalik teenuste kvaliteedis järeleandmisi tegemata," rääkis Padar.

Sel aastal on transpordiamet vähendanud oma koosseisu juba 15 inimese võrra ning 30. novembril koondatakse veel 23 ametikohta. Reaalselt peab töölt lahkuma 18 inimest, viis ametikohta ei kuulu seoses lapsehoolduspuhkusele minevate töötajate lahkumise või töö ümberjagamise tõttu täitmisele. Lahkuvatele töötajatele pakub amet soovi korral eraldi nõustamist, et inimene leiaks endale võimalikult kiiresti sobiliku koha tööturul.

Plaanitavad kärped võimaldavad Padari sõnul tõsta transpordiametis strateegiliste teenistuskohtade töötasusid järgmisel aastal, et püsida tööjõuturul konkurentsivõimeline.

Transpordiamet on 1. jaanuaril 2021 kolme ameti - maanteeameti, veeteede ameti ja lennuameti - ühinemisel loodud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkond on inimeste ning vee-, õhu- ja maismaasõidukite liikuvuse kavandamine ning ohutu ja keskkonda säästva taristu tagamine. Tänavu 1. novembri seisuga töötab transpordiametis 779 inimest.