USA Texase osariigi senaator Ted Cruz teatas, et hoiab kinni järgmise Luure Keskagentuuri (CIA) juhi ametisse nimetamist. Selle eesmärk on survestada president Joe Bidenit, et ta peataks täiendavate sanktsioonidega Venemaa gaasitoru Nord Stream 2 valmisehitamise.

"Lõpetan obstruktsiooni, kui Bideni administratsioon täidab oma seadusest tulenevat kohust ja teatab, et sanktsioneerib Putini torujuhet ehitavad ettevõtted," teatas Cruz.

Senati vabariiklased on avaldanud Bideni administratsioonile survet, et USA valitsus kehtestaks täiendavad sanktsioonid Nord Stream 2 ehitamisega seotud ettevõtetele.

40 senati vabariiklast saatsid 3. märtsil Bidenile kirja, kus nõudsid täiendavate sanktsioonide viivitamata kehtestamist.

2019. aastal võttis USA valitsus vastu õigusaktid sanktsioonide kehtestamiseks, mis peatasid Nord Stream 2 projekti enam kui aastaks.

Venemaa on aga projekti lõpule viimas, mis sundis kongressi eelmisel aastal vastu võtma uued õigusaktid, mille eesmärk on sanktsioneerida rohkem ettevõtteid, mis on seotud Nord Stream 2 ehitamisega.

Bideni sõnul on Nord Stream 2 torujuhe Euroopale halb tehing. Siiski on tema administratsioon väidetavalt mures, et täiendavad sanktsioonid võivad kahjustada USA suhteid Saksamaaga.

Jaanuaris valis Biden järgmiseks CIA juhiks välisministeeriumi karjääriametniku William Burnsi. Burns oli 2000. aastatel Venemaal suursaadik.

Senati luurekomisjon toetas 2. märtsil Burnsi nominatsiooni.