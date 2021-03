Lisapartii peaks kohale jõudma teisest kvartalist aasta lõpuni.

"Teises kvartalis peaksime saama kõigilt vaktsiinitootjatelt kaks miljonit vaktsiinidoosi, mis võimaldaks vaktsineerida ligi miljon inimest. See tähendab, et tervishoiuametid peavad olema 1. aprillist alates vaktsineerimiseks valmis," ütles peaminister Karinš.

Karinši sõnul paistab viimaks ometi tunneli lõpus valgus ja loodetavasti saavutab Läti teise kvartali lõpuks koroonaviiruse suhtes piisava karjaimmuunsuse ja elu võib hakata taas normaalsetesse rööbastesse minema.

Tervishoiuminister Daniels Pavluts ütles, et lisadooside ostmise võimalus avanes tänu Euroopa Liidu kõnelustele vaktsiinitootjatega. Nüüd saavad rohkem vaktsiini need riigid nagu Läti, kes seni on saanud vähem.