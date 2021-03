Uusi nakatunuid lisandus 1308, haiglaravil 640 patsienti

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 86, haiglaravi vajab 640 patsienti. Seda on 14 inimese võrra enam kui esmaspäeva hommikul.

Juhitaval hingamisel on 41 ja intensiivravil 59 patsienti. Ööpäev varem olid need arvud 36 ja 53 ehk raskes seisus haigete arv on samuti kasvanud.

Ööpäevaga suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest - 87-aastane naine ja 82-aastane naine. Kokku on Eestis alates pandeenmia algusest surnud 669 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Kusjuures tagantjärele täpsustus esmaspäevane surmade arv, mis oli ühe võrra väiksem, kuna andmebaasi sisestati ekslikult ühe inimese surm, kes tegelikult lubati kodusele ravile. Jutt käib 39-aastasest naisest, kelle surma põhjuste kohta päriti ka esmaspäeval terviseameti pressikonverentsil.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 860 inimesel. 649 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 116, Lääne-Virumaale 94, Tartumaale 56, Pärnumaale 41, Läänemaale 36, Viljandimaale 23 ja Saaremaale 20 uut positiivset testi.

Raplamaale lisandus 15, Jõgeva- ja Järvamaale kuus, Võrumaale viis, Hiiumaale kolm ja Valgamaale üks uus nakatumine. Põlvamaale ei lisandunud mitte ühtegi uut positiivset testi.

26 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Eesti viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1361,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 19,3 protsenti.

Vaktsineerimisi tehti ööpäevaga kokku 3694. Neist esmaseid kaitsesüste oli 3434 ja teisi 260.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 105 845 inimesele, kaks doosi on saanud 44 235 inimest.