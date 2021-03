Tallinna Ülikool teeb seireuuringu, et teada saada, kas ja kuidas koroonaviirus nakkub inimeselt lemmikloomale. Inimesi kutsutakse oma lemmikutega üles uuringust osa võtma.

Tallinna Ülikooli bioloogia õppesuuna juht Kairi Koort ütles "Ringvaates", et seireuuringusse kutsutakse inimesii, kes on põdenud läbi COVID-i ja uuritakse, kas nende lemmikute veres on tekkinud antikehi.

Et uuringus osaleda, peab reistreerima end aadressil tluloom@gmail.com, seejärel saadetakse inimesele küsimustik, mille alusel otsustatakse, kas kandidaat on sobiv uuringu jaoks.

Koorti sõnul saab pärast uuringut rääkida, kui laialdaselt lemmikloomad omanikult nakkuse saavad.

Maailmas on selliseid uuringuid juba tehtud, näiteks mullu Hongkongis ja Itaalias, ütles Koort. "Esimene teade koerte kohta pärineb juba eelmise aasta kevadest Hongkongist, kui uuriti väga raskelt haigestunud inimeste koeri ja näidati, et kaks koera, kelle omanikud sattusid haiglasse, neil tuvastati viirus ja peale viiruse läbipõdemist ka antikehad verest. Lisaks uurit ka Itaalias eelmisel aastal suurt valimit kasse ja koeri. Nad elasid kõige hullemas nakkuspiirkonnas Lombardias. Nendest loomadest, kes elasid põdeva inimesega, neil 12–13 protsendil olid antikehad olemas," rääkis Koort.

Koorti sõnul on koerad pigem asümptomaatilised, kassidel on aga täheldatud kopsukahjustusi. "Üldiselt loomad põevad kergelt, ja ka nakkusohtlikkus, kui üldse on, siis ainult mõne päeva," lausus ta.