Ehituspoodides on teisipäeval ja kolmapäeval piirangute-eelne ostubuum. Paljud suured ehituspoed on pikendanud õhtust lahtiolekuaega.

Ehituse ABC turundus- ja müügidirektor Margo Pruunlep ütles "Aktuaalsele kaamerale", et viimasel kahel päeval on kliente olnud tavapärasest umbes pooteist korda rohkem.

Samas kinnitas ta, et ostupaanikaks enne piirangute algust põhjust ei ole, sest avatuks jäävad e-poed ja drive-in müügipunktid, kus on võrdväärselt kauplusele rikkalik ehitus- ja sisustuskaupade valik.

"Alates homsest (neljapäevast - toim.) enamuse müügist me suuname e-poodi. Tavapäraselt avatuks jääb ärimüük ja drive-in. Aga me soovitame kõigil osta e-poest. Ka drive-in ostude puhul palume valmistada ette ostunimekiri, et müük toimuks sujuvamalt," rääkis Pruunlep.

"Ringvaate" ajakirjanik Heleri All käis kolmapäeval Tallinnas Espaki ehituspoes olukorda hindamas. Kaupluse töötajate sõnul on tegemist olnud viimaste kuude ühe hullema tööpäevaga.

"Päris hull on. Juba hommikul kell 8 oodati ukse taga," ütles klienditeenindaja. Ta rääkis, et põhiliselt soovisid inimesed osta mulda, seemneid ja kruve.

Enamik Alliga rääkinud ostlejatest ütles, et kiirustasid ehituspoodi just seetõttu, et neljapäevast need kinni pannakse.

Üks populaarsemaid osakondi oli värviosakond, sest kui igasuguseid muid asju saab ka veebipoe kaudu osta, siis värve tahavad inimesed enne ostmist ikka oma silmaga näha.