Keskustes võivad olla lahti toidukauplused, apteegid, teenidusettevõtted ja söögikohad, kuid needki ainult kaasamüügiks.

Viru keskuse juhi Gertti Kogermanni sõnul jääb neil sisuliselt rohkem kui 100 müügikohast avatuks keskuse esimene korrus, kus asuvad kõik piirangutevabad ärid.

"Me sulgeme kõik ülemised kõrgemad korrused ja osaliselt jääb avatuks esimene korrus. Meil on majas 20 toitlustuskohta ja need on erinevatel korrustel. Toitlustuskohtade puhul kaasamüük ärilises mõttes enamuseele ei ole otstarbekas ja seoses sellega väga paljud kohad jäävad suletuks ja ei paku ka kaasamüüki," rääkis Kogermann.

Võrreldes eelmise aastaga mõjub seekordne sulgemine keskusele ja rentnikele rängemalt.

"Ootus on see, et riigi toetusmeetmed oleksid minimaalselt samasugused, kui nad olid eelmisel aastal. Ennekõike palgatoetuse mõttes, aga kindlasti on ootus ka suuremaks, kuna lihtsalt reservid on ammu ära kulutatud ja kriis on liiga pikalt kestnud," lausus Kogermann.

Võrreldes eelmise aasta eriolukorraga on uksed kinni ka ehituspoodides.

Bauhofi turundusdirektor Maarja-Liis Toomik ütles, et praegu valmistatakse end uuteks piiranguteks ette. "Ühtegi klienti me kauplusesse sisepinnale lubada ei või. Kõik see, mida me suudame teha kas välipindadel või siis nii-öelda drive-in meetodil, siis seda täna kõike ette valmistamegi. Teiseks tegeleme sellega, et neljapäevast avada oma kaupluste juures asuvad väliaiad, mis tähendab seda, et aiakaupu ja muid kaupu saame müüa välitingimustes," rääkis Toomik.

Müüginumbrid vähenevad eelkõige tavaklientide hulgas, kuna ehitajatest suurkliendid kasutavad ammu e-müüki ja ettetellimist. Kuna aiandusel on Bauhofi kauplustes suur osakaal, siis juba teisipäeval käis poes meeleheitlike allahindlustega lilllede müük, mis rikneksid muidu kas kaupluses või siis väljas külma käes. Ka suured aianduskeskused peavad nüüd nuputama, mis taimi on võimalik välistingimustes müüa.

Nurmiko aianduskeskuse juhataja Jaak Ungerson ütles, et ohtu on sattunud ka lihavõtteaeg.

"Meil on nüüd oht lihavõttega. Me Nurmiko aiand tegutseb ettetellimuste alusel, meil on kliendid, kes on ära tellinud, mida nad tahavad, selleks ajaks me kasvatame. Praegu just hakavad valmima nartssisid, hüatsindid ja ka lõiketulbid. Lihavõtteks. Kui nüüd ehituspoed ja aianduskeskused on kinni, siis kindlasti mingusugune kogus kaubast võib jääda löögi alla," lausus Ungerson.

Aiand ise sellest väga suurt kahju ei kannataks, sest Nurmiko suured kliendid on toidupoed, kus müüakse lilli edasi, ütles Ungerson. Ta lisas, et piirang tuli aianduseskusele halval ajal, sest just praegu hakkaksid aiasõbrad kevadtööde eel tihedalt kauplusi külastama.