Kui ehituspoed on piirangute tõttu oma uksed sulgenud, siis näiteks Läti päritolu aia- ja ehitustarvete kett Depo on oma Eesti kauplused lahti jätnud, kuna pood müüb osalt ka toidukaupu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) sõnul peaks pood siiski suletud olema.

MKM-i pressiesindaja Laura Laaster ütles ERR-ile, et kui ehituspood toidukaupu müüb, ei tähenda see veel seda, et tegemist oleks toidukauplusega.

"See ei käi nii, kui ehituspood teeb juustuleti ja ütleb, et oleme nüüd toidupood. Kui kauplus müüb mitut tootegruppi, siis toidupoeks lahterdub see alles siis, kui toidukaubad moodustavad käibest enamuse," selgitas Laaster.

Depo puhul asi Laasteri sõnul nii kindlasti pole ning kauplusega on ühendust võtnud ka terviseamet.

Laaster lisas, et see-eest lähevad alkoholikauplused toidupoodide alla ning vastavalt valitsuse kehtestatud piirangutele võivad need olla avatud, kuid peavad järgima kõiki ohutusmeetmeid.