Merkeli parteid räsib sajandi suurim korruptsiooniskandaal

CDU toetus on langenud 30 protsendile, mis on madalaim pärast koroonaviiruse epideemia puhkemist. Kuue kuu pärast toimuvad Saksamaal üldvalimised, mis annavad riigile pärast 16 aastat uue kantsleri.

CDU korruptsiooniskandaali põhjustasid kaks parlamendisaadikut. On tulnud avalikuks, et mõlemad CDU saadikud on teeninud sadu tuhandeid eurosid kaitsemaskide lepingute vahendamise eest, teatas The Times.

Üks skandaali sattunud parlamendi liige, Nikolas Läbel lahkus sel nädalal Bundestagist. Teine saadik, Georg Nüsslein teatas, et lahkub Bundestagist alles oma ametiaja lõpus.

Saksamaa meedias levivad kuulujutud, et sarnaste tehingutega võivad olla seotud ka teised CDU poliitikud.

Eelmisel aastal sõlmis CDU värske juhi Armin Lascheti poeg Joe 1,3 miljoni euro suuruse maskilepingu. Selle käigus varustas Joe Laschet maskidega Põhja-Rein-Vestfaali liidumaa politseid. Armin Laschet ise on Põhja-Rein-Vestfaali liidumaa peaminister.

CDU Bundestagi fraktsiooni esimees Ralph Brinkhaus käskis kolmapäeval kõigil liikmetel allkirjastada deklaratsioonid kinnitamaks, et nad pole saanud isiklikku kasu meditsiinitoodete ja vaktsineerimisvarustuse müügist.

CDU parlamendifraktsiooni asejuht Gitta Connemann leiab, et parteil on ees kõige raskem periood pärast 1999. aasta kurikuulsat poliitilise rahastamise afääri. Selle käigus lõppes endise kantsleri Helmut Kohli poliitiline karjäär. Kohl juhtis Saksamaad aastatel 1982-1998.

"Avalikkuse usalduse saame tagasi võita vaid siis, kui reageerime kogu järjekindluse ja sitkusega, mida suudame koguda," ütles Connemann.

Pühapäeval toimuvad Saksamaal kohalikud valimised Rheinland-Pfalzi ja Baden Württembergi liidumaades. Arvamusküsitlused näitavad, et CDU tulemus jääb seal nõrgemaks kui varasematel aastatel.

Hiljutised küsitlused näitavad, et CDU populaarsus on Baden-Württembergi liidumaal seitse protsendipunkti väiksem, kui Saksamaa roheliste parteil.