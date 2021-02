Konrad Adenaueri fondi uuringu kohaselt on välismaa juurtega sakslased asunud vasakpoolsete parteide asemel toetama parempoolseid erakondi.

Adenaueri fondi uuringust selgub, et enamik välismaise päritoluga sakslasi pooldab konservatiivseid, liberaalseid ja paremäärmuslikke parteisid, teatas The Times.

Välispäritolu sakslaste parteilise eelistuse muutumine võib tuua märkimisväärseid tagajärgi Saksamaa poliitikasse. Saksamaal elab kõige rohkem välismaal sündinud elanikke kõigist Euroopa riikidest. 2019. aastal elas Saksamaal üle 13 miljoni sisserändaja.

Poliitilise eelistuse muutus on kõige silmatorkavam Saksamaa kolme miljoni inimesega Türgi kogukonnas. Traditsiooniliselt hääletasid nad vasaktsentristlike sotsiaaldemokraatide (SPD) poolt ja kristlikud demokraadid (CDU) on nende jaoks vastumeelsed olnud.

CDU poliitikud on ajalooliselt olnud karmimate immigratsiooniseaduste toetajad. Angela Merkel teatas veel 2010. aastal, et multikultuursus on Saksamaal läbi kukkunud. Olukord muutus, kui Merkeli juhitud valitsus 2015. aastal pagulaste sissevoolule Saksamaa piirid avas.

Adenaueri fondi uuring näitas, et Türgi päritolu sakslaste toetus SPD-le on viimase viie aastaga langenud 50 protsendilt 13 protsendile. Samal perioodil on CDU toetus Türgi päritolu sakslaste seas kasvanud 17 protsendilt 53 protsendini.

"Uuring viitab sellele, et sisserändajad on muutunud poliitilistes eelistustes paindlikumaks ja mida rohkem nad majanduslikult ja kultuuriliselt integreeruvad, seda rohkem toetatakse tsentristlikke parteisid," ütles Adenaueri fondi uuringut juhtinud Viola Neu.

Adenaueri fondi uuring näitab ka, et välismaa juurtega sakslased usaldavad riiki rohkem ja ei hääleta enam rühmadena, vaid vastavalt oma väärtustele ja isiklikele eelistustele

"Võite näha seda kui positiivset märki integratsiooni toimimisest Saksamaal, aga ka näitena, et SPD oma poliitikaga Türgi päritolu inimesi enam ei köida," ütles politoloog Gero Neugebauer.

Enamik välismaiste juurtega sakslasi on pärit Türgist, Balkanilt, endisest Nõukogude Liidust ja Põhja-Aafrikast.

Äärmusparempoolne Saksamaa partei AfD on populaarne endise Nõukogude Liidu riikidest pärit sakslaste seas. Näiteks Venemaa päritolu sakslaste seas on AfD toetus 29 protsenti.