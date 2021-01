Madala populaarsusega Laschetist ei pruugi saada Merkeli järeltulijat

Saksamaa Kristliku-Demokraatliku Liidu (CDU) uue esimehe Armin Lascheti toetus on rahva seas madal ja temast ei pruugi saada Angela Merkeli järeltulijat kantsleri ametis.

Laschet võitis CDU esimehe valimised, kuid hiljutised küsitlused näitavad, et Saksamaal toetab tema kantsleriks saamist ainult kolm protsenti elanikkonnast.

Laschet on Saksamaa rahvarikkaima liidumaa Põhja-Reini Vestfaali valitsusjuht ja teda peetakse turvaliseks Merkeli asendajaks. Kuid tema madal populaarsus Saksamaal tähendab ka seda, et lõpuks võib tema asemele tulla teine kantslerikandidaat.

Baieri liidumaa valitsusjuht Markus Söder on praegu kõige populaarsem Saksamaa poliitik ja tema sõnul esitatakse optimaalsel ajal ühine ettepanek kantslerikandidaadi küsimuse lahendamiseks.

Söderit toetaks kantsleriks saamisel 26 protsenti sakslastest. Ta on ise eitanud huvi kandideerida järgmiseks Saksamaa valitsusjuhiks, kuid asjatundjad ja kihlveokontorid pakuvad teda kõige tõenäolisemaks tulevaseks kantsleriks.

Söder oli üks tuntumaid Merkeli liberaalse rändepoliitika kriitikuid, ta on tõestanud ennast nutika poliitilise operaatorina. Viimastel aastatel on Söder ennast reklaaminud kui keskkonnakaitsjat ja ta on toetanud tugevaid koroonaviiruse epideemia vastaseid piiranguid.

"Peaksime seda rahus arutama. Ajal, mis tundub meile optimaalne, nimelt lihavõttepühade paiku või pärast lihavõtteid. Kui liiga vara alustada, võime teha vea," ütles Söder.

Kristlikud demokraadid kandideerivad valimistel ühendparteina, mis on CDU ja Baieri liidumaa kristliku sotsiaalliidu CSU liit. Mõlemad rühmad peavad kokku leppima ühise kantslerikandidaadi osas.

"Arutame kõike rahus. Ma tean, mida tähendab CDU esimeheks olemise vastutus. Teeme Markus Söderiga ettepaneku, kui saabub õige moment," teatas Laschet.

Armin Laschet on pärit tagasihoidlikust perekonnast ja oma võidukõnes viitas Laschet söekaevurist isale. Sarnaselt Merkeliga peab ta tähtsaimaks poliitiliste äärmuste vältimist ja poliitilist paindlikkust kompromisside otsimisel. Lascheti kaubamärgiks peetakse tema head huumorit, mis on aidanud tal ületada varasemaid poliitilisi tagasilööke.

Laschet on Euroopa Parlamendi endine liige ja toetab kindlalt Euroopa integratsiooni jätkamist. Saksamaal peavad mõned eksperdid teda Putini Venemaa suhtes liiga tolerantseks. Samuti toetab ta koostööd Hiinaga, et kaitsta Saksamaa eksporditööstust.

Laschet on abielus Susanne Malangrega, kellega ta kohtus lapsena katoliku kiriku lastekooris Aachenis. Neil on ühine laps - Johannes Laschet, kelle ärisidemed põhjustasid hiljuti tema poliitikust isale piinlikkust.