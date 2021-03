"On ülimalt hea meel näha Prantsusmaa kontingenti Eestisse kolmandat korda naasmas. 12 Leclerc tankiga tugevdavad nad Tapal paikneva lahingugrupi võimekust ning saadavad tugeva signaali Prantsusmaa pühendumise kohta liitlaste lahingugrupis. Ootan nende lõimimist lahingugrupi ja 1. jalaväebrigaadi koosseisu järgnevate nädalate jooksul," ütles NATO eelpaigutatud vägede ülem Eestis kolonel Paul Clayton.

Varasemalt 2017. ja 2019. aastal Eestis kaheksa kuud teeninud Prantsuse kontingenti ootab seekord ees 12-kuuline teenistus. Ühtlasi kolmekordistavad prantslased võrreldes varasemaga oma tankivägede koosseisu. Senise nelja tanki asemel jõuab Eestisse 12 Leclerc'i.

"Prantsusmaa allüksuse saabumine on väga hea uudis. Nad lisavad meile palju võimekust ning ootame nendega järgnevate kuude jooksul koos tegutsemist. Just nagu taanlastega, oleme me koos tugevamad ning prantslaste saabumine muudab lahingugruppi ainult tugevamaks," ütles Tapal paikneva liitlaste lahingugrupi ülem kolonel Jim Hadfield.

Suurem osa prantsuse kontingendist on pärit 12. kürassiiride rügemendist ja Tšaadi marsirügemendist, lisaks teistest Prantsusmaa maaväe suurtükiväe, pioneeri- ja logistikaüksustest. Mõlemad suuremad üksused kannavad oma ajaloolisi nimesid. Kürassiiride näol oli tegu raskeratsaväelastega, kes veel 20. sajandi algul kandsid tugevdatud rinnaturvist ehk kürassi. Üksus paikneb täna Orléans´I lähedal Olivet´s ning see on muuhulgas osalenud Napoleoni sõdades. Tšaadi marsirügemendi näol on tegu Teise maailmasõja päevil Aafrikas loodud Prantsuse üksusega, mis täna tegutseb mehhaniseeritud jalaväeüksusena Meyenheimis, Alsace´i piirkonnas.

Seoses koroonapandeemiaga järgib saabuv kontingent rangelt Prantsuse ja Eesti ametivõimude tervisekaitse ja -hügieenijuhiseid, sealhulgas isolatsiooninõuet.

Lisaks prantslaste panusele liitlaste kohaoleku missiooni (eFP) Baltimaades ja Poolas on Prantsuse õhuvägi kahel korral, 2018. ja 2020. aastal Ämari lennubaasist turvanud Balti regiooni õhuruumi.