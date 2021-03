USA linna Minneapolise politsei tugevdab julgeolekut, et vältida eelmise aasta suvel linna haaranud rahutuste ja rüüstamiste kordumist. 8. märtsil algab George Floydi tapmises süüdistatava endise politseiniku kohtuprotsess.

George Floydi tapmises süüdistava Derek Chauvini kohtuprotsess toimub järgmisel esmaspäeval Minnesota osariigi Hennepini maakonna kohtumajas. Kohtumaja on ennetavalt ümbritsetud barrikaadide ja okastraadiga, teatas The Wall Street Journal.

"Oleme juba mitu kuud teinud koostööd Minnesota rahvuskaardiga," ütles Minneapolise linnapea Jacob Frey.

Minneapolise linnajuhid olid sunnitud eelmise aasta massimeeleavalduste ajal samuti paluma abi rahvuskaardilt, et ohjeldada öist rüüstamist.

"Ohutus peab olema meie peamine prioriteet," lisas Frey.

Mõned Minneapolise linnavolikogu liikmed väidavad, et nii suur politsei ja rahvuskaardi kohalolek võib pingeid hoopis suurendada.

"Ma ei usu, et rohkem politseid päästab meid politsei vägivaldsusest," ütles Minneapolise linnavolikogu esimees Lisa Bender.

USA aktivistlikud rühmitused nagu Black Lives Matter on teatanud, et kavatsevad kohtuprotsessi ajal rahumeelselt protestida. Samas pole välistatud, et võivad tekkida tsiviilrahutused.

"Me koostame oma tegevust föderaalametnikega, et jälgida kuidas erinevad rühmitused üritavad protsessi katkestada, kuid teadaolevat otsest ohtu pole," ütles USA osariigi Minnesota avaliku julgeoleku direktor John Harrington.

Minnesota Black Lives Matteri asutaja Trahern Crewsi sõnul loodab ta rahumeelset lahendust. "Kogu riik jälgib meid praegu. Ja ma usun, et suurem osa riigist soovib George Floydi jaoks õiglust näha," ütles Crews.

Minneapolise linn on soovitanud ka kohalikel väikeettevõtjatel võimalikeks rahutusteks valmis olla.

"Muidugi oleme närvis. Eelmisel suvel toimunud rahutustes sai minu pood mitu korda kannatada," ütles väikepoe omanik Tawfiq Wazwaz.

George Floyd tapeti eelmise aasta mais. Videomaterjalides on näha, kuidas Chauvin asetas oma põlve kaheksaks minutiks Floydi kaelale. Minnesota osariigi meditsiinieksperdi sõnul oli tegu mõrvaga.