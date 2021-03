PPA soovitab aeguvate dokumentide uuendamist ette valmistada

Kõige mugavam on dokumentide taotlemiseks kasutada iseteenindust, ütleb PPA arendusosakonna koordineerija Marit Abram. Teenindussaalides kehtib 25 protsendiline täituvusnõue ning vajadusel peavad inimesed ootama õues, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seetõttu ongi mõistlikum planeerida oma asjad niimoodi, et teeninduses käimise aeg oleks võimalikult lühike. Teha pilt hõivekioskis ja jätkata taotlemist iseteeninduses ja dokumendi kättesaamiseks broneerida aeg," rääkis Abram.



Kõige rohkem e-teeninduse kasutajaid on Harjumaal, kus on esitatud pooled dokumentide taotlustest just elektrooniliselt. Veidi vähem kasutatakse e-teenindust Hiiumaal, Järvamaal ning Tartumaal. Mujal tellitakse dokumente interneti vahendusel vähem.

Teenindussaali peab kohale tulema aga siis, kui kaduma on läinud ID kaardi turvakoodide ümbrik ja selle väljastamine on tasuline. Teenindussaali tulek tasub sättida lõunaks, sest hommikul ja õhtul on rohkem rahvast.

"Digiloosse sisselogimiseks peaksid tõepoolest inimesel olema tema PIN-koodid alles. Juhul kui avaneb võimalus minna vaktsineerimisele peaks inimene kontrollima, kas PIN-koodide ümbrik on alles ja kui ta seda üles ei leia, siis tuleb uued pinkoodid küsida," rääkis Abram.

Kõige rohkem aegus dokumente aastatel 2018 ja 2019, kui teenindussaalides olid suured järjekorrad.

Tänavu aegub dokumente vähem ning aegumise kohta tuleb eesti.ee aadressile teavitus.

Marit Abrami sõnul passi aegumise pärast muretsema ei pea sest seda läheb tarvis vaid resisimiseks. Kui ID-kaart aegub, siis ei pea praegust koroonaaega arvestades kiirustama, sest sanktsioone sellele ei järgne.