Valitsus ootab "Kevade plaani" meeskonnalt lisainfot

Valitsus ootab aktivistide rühmalt, kes on "Kevade plaani" nime all algatanud ettevõttelt Johnson & Johnson (J&J) täiendavate koroonavaktsiini dooside hankimise Eesti terviseinfo vastu, lisateavet, et teemaga edasi minna.

"[1. märtsil peetud] kohtumise järel lubas president Toomas Hendrik Ilves koos meeskonnaga edastada läbi teadusnõukoja täiendavat informatsiooni Johnson & Johnsoni võimaliku pakkumise kohta, et seejärel viia sel teemal läbi laiem arutelu. Tänase seisuga lubatud infot veel edastatud pole, samuti puudub J&J-lt muu ametlik informatsioon võimaliku pakkumise sisu ja tingimuste osas," ütles valitsuse meedianõunik Jevgenia Värä teisipäeval ERR-ile.

Ajaleht Eesti Ekspress kirjutas teisipäeval, et kümnekonnast meditsiini, küber- ja andmekaitse valdkonna tipptegijast moodustunud algatusrühm on teinud Johnson & Johnsonile ettepaneku müüa Eestile kiiresti ja palju koroonavaktsiini, millele vastutasuks annab Eesti ettevõttele vaktsineerimisega seotud teadusandmeid ja -uuringuid. Algatusrühma üks liige on ka president Ilves, kes on juhtinud Euroopa Komisjoni töörühma e-tervise teemal ning on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) demokraatia töögrupi juht.

"Valitsuse jaoks on Eesti inimeste kiire vaktsineerimine väga oluline ja oleme huvitatud kõigi Euroopa Ravimiameti heakskiidu saavate vaktsiinide soetamisest, mis võimaldavad kiirendada vaktsineerimist," kinnitas Värä ning lisas, et iga võimalust saada Eestile juurde täiendavaid vaktsiinikoguseid tuleb kaaluda

Ka Eesti Ekspressi artiklis tunnistati, et "Kevade plaani" rühm ei ole hoolimata lähedastest suhetest firma tippjuhtkonnaga sellelt konkreetset vastust seni saanud.

USA ettevõtte Johnson & Johnson tütarfirma Janssen toodetud koroonavaktsiini, mis nõuab ainult ühe doosi manustamist, sai Euroopa Komisjonilt müügiloa 11. märtsil. Eesti plaanib Euroopa Liidu ühishanke raames osta 300 000 doosi seda vaktsiini.