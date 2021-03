Eeldatakse, et Apple võtab lähinädalatel iPhone'i telefonides kasutusele muudatused, mis annavad kasutajatele rohkem privaatsust. Apple kasutab praegu IDFA süsteemi, mis võimaldab näha iPhone'i kasutajate tarbimisharjumusi ja milliseid rakendusi alla laaditakse.

Apple'i kavandatav privaatsusreeglite muudatus peaks veebireklaamitööstusele maksma minema miljardeid dollareid, teatas Financial Times.

Hiina reklaamiliit (CAA) on käivitanud aga uue süsteemi iPhone'i kasutajate jälgimiseks ja tuvastamiseks, mida nimetatakse CAID-iks. Hiina suured tehnoloogiafirmad testivad seda juba kogu riigis laialdaselt.

"CAID-lahendus ei ole Apple'i privaatsuseeskirjadega vastuolus ja reklaamiliit suhtleb praegu aktiivselt Apple'iga ning CAID-i lahendust pole veel ametlikult rakendatud," teatas Hiina reklaamiliit.

"Sotsiaalse videorakenduse TikTok omanik ByteDance soovitas oma veebireklaamifirmadel kasutada CAID-i, kui IDFA pole saadaval," teatas Financial Times.

Apple teatas, et nad ei luba oma telefonidel kasutada eraldiseisvaid süsteeme.

"App Store'i tingimused ja juhised kehtivad võrdselt kõigi arendajate jaoks kogu maailmas. Me usume kindlalt, et enne jälgimist tuleb kasutajatelt selleks luba küsida. Rakendused, mis on kasutaja valikut eiranud, ei saa meie platvormil eksisteerida," teatas Apple.

Tehnikakonsultatsioonifirma Victor Mediumi asutaja Zach Edwardsi sõnul ei saa Apple Hiinas kõiki rakendusi keelata.

"Kui nad seda teeksid, käivitaks see rea protsesse, mis viiksid Apple'i Hiinast minema," ütles Edwards.

Hiina tehnoloogiagigante toetab samuti Pekingis resideeruv valitsus ja Apple on sellest teadlik.

"Apple võib Hiina suhtes teha erandi, kuna kohalikud tehnoloogiafirmad ja valitsus on omavahel tihedalt seotud," ütles AppIe China tegevjuht Rich Bishop.

USA monopolide vastase seaduse eksperdi Dina Srinivasani sõnul näitab Apple'i poliitika, et üks firma ei saa iseseisvalt lahendada teravaid privaatsusküsimusi.

"Suur pilt on see, et mängus on lihtsalt liiga palju raha. Tarbijate jälgimiseks toimub alati võidurelvastumine. Ainult riiklikud õigusaktid võivad selle peatada," ütles Srinivasan.