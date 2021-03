Google teatas kolmapäeval, et plaanib järgmisel aastal lõpetada selliste veebitehnoloogiate kasutamise, mis identifitseerivad kasutajaid unikaalselt, kui nad erinevatel veebilehtedel käivad, teatas The Wall Street Journal.

Google'i otsus võib ümber kujundada kogu digitaalsete reklaamide ärimudeli, kus paljud ettevõtted toetuvad üksikisikute jälgimisele.

"Digitaalsetele reklaamidele kulutati eelmisel aastal 292 miljardit dollarit, 52 protsenti sellest kulutati Google'i reklaamitööriistade kasutamiseks," teatas konsultatsioonifirma Jounce Media.

"Kui digitaalne reklaam ei arene, riskime vaba ja avatud veebi tulevikuga," ütles Google'i tootejuht David Temkin.

Pärast Google'i muudatust ei saa reklaamimüüjad enam interneti kasutajatest nii üksikasjalikku ülevaadet.

Google plaanib edaspidi kasutada uusi tehnoloogiaid, mida kutsutakse "privaatsuse liivakastiks" (privacy sandbox). Neid kasutades analüüsitakse kasutajarühmade internetiharjumusi, võimaldades reklaamifirmadel sihtida koondatud kasutajarühmi, kellel on sarnased huvid.

Mõned analüütikud leiavad, et Google võib veebisaitidevahelise jälgimise lõppemisest kasu saada. Google kogub suure osa andmeid otse oma teenuste (Google otsingumootor ja Youtube) kasutajatelt, neid nimetatakse "esimese korra andmeteks" (first-party data). Google kasutab neid andmeid oma veebisaitidel reklaamide müümiseks.

"Kui on võimalik kasutada ainult esimese korra andmeid, saavad kõige paremini hakkama need, kellel on kõige suurem ligipääs esimestele andmetele," ütles sõltumatu analüütik Benedict Evans.

Google'i reklaamitööriistade muudatused hõlmaks samas ainult internetilehekülgi, mitte mobiilirakendusi. Seetõttu suurt osa digitaalsete reklaamide ökosüsteemi Google'i otsus ei puuduta.

Teine USA tehnoloogiahiid Apple on samuti teatanud, et nad soovivad teenuste kasutajate jälgimist vähendada.

Sotsiaalmeediahiiglane Facebook on samas väitnud, et inimestele individuaalse reklaami turustamise lubamine aitab väikeettevõtjaid.