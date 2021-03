Facebook hakkab Austraalias News Corpile uudiste jagamise eest maksma

Facebooki ja News Corpi leping kehtib kümnetele ajalehtedele üle kogu Austraalia. Nende seas on sellised News Corpile kuuluvad ajalehed nagu The Australian ja Sydney The Daily Telegraph.

News Corpi tegevjuhi Robert Thomsoni sõnul on see digitaalne kokkuleppe ettevalmistamisel olnud juba 10 aastat, teatas The Times.

"Kokkulepe Facebookiga on ajakirjandusäris olulise tähtsusega ja sellel on oluline ja tähendusrikas mõju meie Austraalia uudisteärile," ütles Thomson.

News Corp on nüüd sõlminud Austraalias uudiste jagamiseks tehingud Facebooki, Google'i ja Apple'iga.

Austraalia valitsuse kehtestatud õigusaktid nõuavad, et suured tehnoloogiafirmad peaksid meediaorganisatsioonidega läbirääkimisi. Selle käigus peavad mõlemad osapooled kokkuleppima uudiste sisu kuvamise maksete osas. Eesmärk on tagada, et traditsioonilised meediafirmad ei kaotaks suuri reklaamitulusid tehnoloogiahiiglastele.

Eelmisel kuul blokeeris Facebook Austraalias oma 14 miljoni kasutaja ligipääsu platvormil jagatavatele lugudele. Facebook teatas hiljem, et taastab juurdepääsu. Facebook nõustus siis pidama läbirääkimisi, et maksta nende platvormil kajastava sisu eest hüvitist.